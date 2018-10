Rein Pill napsas nimekate konkurentide ees võidu

„On ju vägev rivi minu selja taga,“ naeris õnnelik võitja. Kui nii mõnigi maailmakuulsa nimega konkurent paistis autasustamisel hapu näoga, siis teise koha omanik, Hollandi tippsõitja Jur Vrieling tunnustas ja kiitis võitjat. „Jur tuli peale autasustamist rääkima, et oli juba end võitjaks pidanud, kui tulin mina ja napsasin talt võidu,“ muigas Rein. „Mul ei olnud üldse plaani võitma minna. Tavaliselt enne suurt sõitu (GP-d) ei minda eelneval päeval kihutama nagu pöörane. Aga sõites vaatasin, et läheb päris hästi ja lasin hobusel minna. Alfons hüppas ülihästi ja toimis veel paremini, kui eile, mõtlesin siis, et las läheb. Niimoodi tuleb harva välja, nagu täna tuli. Kui sõit läbi sai, vaatasin tablood ja – ohhoo, sain esimese aja! See tuli endalegi suure üllatusena!“

Rada oli ehitatud pöörete peale ja need õnnestusid meie paaril ideaalselt. „Kuna Alfons on mõistlik hobune, siis sain tal vabalt minna lasta, ilma et peaksin kartma, et homme pole ta enam nii hästi juhitav.“ Meie ratsanikest on Reinul ainsana võimalus ja au pühapäevases 5* Grand Prix’s kaasa lüüa. Kuna selles sõidus on tase väga kõrge ja häid paare nii palju, siis otsustas rajameister esmakordselt, et parkuuri lisatakse paar tõket, mis on kõrgusega 165 cm. „Homne rada saab kindlasti olema väga tehniline ja lisaks ka kõrge. Läheme andma oma parimat,“ ütles Rein.