Rein Pill lõpetas MK-finaali soojendussõidu kolmandana

Eesti takistussõitjad Rein Pill ja Urmas Raag tegid täna Pariisis toimuva maailmakarika finaali võistluse raames esimese stardi. Niinimetatud soojendussõidu lõpetasid Pill ja A Brok kolmandal kohal.

Maailmakarika finaalis osalevad sportlased startisid täna warm up sõidus, kus said proovida platsi olusid ja hobuste valmisolekut homseks esimeseks finaali osavõistluseks. Kuna tegemist oli tutvumissõiduga, siis paljud ratsanikud katkestasid sõidu mõne hüppe järel, et säästa hobuseid järgmisteks tähtsamateks parkuurideks. Nii tegid ka Urmas Raag ja Ibelle van de Grote Haart. Raag startis ka oma teise ratsu Carlosega, kellega lõpetati 9 karistuspunktiga. Pill otsustas parkuuri lõpuni sõita ja tegi A Brokiga enda kohta rahuliku ja ilusa sõidu. Kuna A Brok on tavapäraselt kiire minekuga, tuli puhta soorituse juures ka kiire aeg, mis tõi meie paarile kolmanda koha šveitslase Steve Guerdat ja sakslase Deusseri järel.

Kurvad uudised tulid aga meie naabritelt Lätist. Nimelt ei tundnud Kristaps Neretnieksi hobune Moon Ray end hästi ja sportlane loobus MK-finaalsõitudes osalemast. Küll aga stardib ta oma teise hobusega teistes võistluse raames toimuvates avatud parkuurides. Teatavasti oli Neretnieks kolmas sportlane meie liigast, kes MK-finaali pääses.

Maailmakarika finaalsõidud algavad homse I osavõistlusega, mis algab Eesti aja järgi kell 21.30. Võistlust saab jälgida FEI TVst.