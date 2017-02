Täna Varssavis peetud Kesk-Euroopa ratsutamise takistussõidu liiga finaali teise osavõistluse järel lahutab Rein Pilli liiga kolmandast kohast vaid kaks punkti. Teda edestab napilt Maria Bibikova, liidriks tõusis Dawid Kubiak, teine on Gabor jr Szabo.

Rein Pill ja A Brok lõpetasid tänase 150 cm kõrguste takistustega parkuuri nelja karistuspunktiga, jäädes esimesena välja ümberhüpete voorust. Sõidu arvestuses tagas kiire raja läbimine aga neile 13. auhinnalise koha ning liiga arvestuses kaheksanda koha eest 9 punkti.

Täpsustatud andmetel kogus Pill eile 8 punkti ja nüüd on tal neid kokku 69. Meie sportlase lähimatest konkurentidest on Maria Bibikoval 71 silma ja ta on hetkel kolmas, Andis Varna lõpetas kaheksa karistuspunktiga, mis liiga arvestuses lisas kolm punkti (sõidus 24. koht), seega kokku on tal punkte 64.

Finaali teise osavõistluse võidu võttis aga poolakate esinumber Jaroslaw Skezyczynski hobusega Chacclana, mis tõstab tuntud poolaka samuti favoriitide hulka. Mäletatavasti tuli ka kaks aastat tagasi Skrzyczynski finaalis justkui eikuskilt kolme parima hulka ja üllatada võib ta ka tänavu. Tema kaasmaalane Dawid Kubiak kogus täna liiga kolmanda koha punktid, lõpetades sõidu arvestuses viiendana, saades 15 punkti ja tõusis punktisummaga 91 liidriks.

Eile ainuliidriks tõusnud ungarlane Szabo jäi täna koheselt Rein Pilli taha ja lisas oma punktisummale 8, mis teeb kokku 89 ja annab teise koha.

Meie sportlastest osales liiga finaali teises osavõistluses veel Gunnar Klettenberg hobusega Traffic, lõpetades viie karistuspunktiga 23. kohal.

Järgmine sõit peetakse pühapäeval, kui 155 cm kõrguses ümberhüpetega parkuuris, kus jagatakse topeltpunkte ja selgub lõplikult kolmik, kes meie liigast lunastab pileti Ühendriikides toimuvasse maailma finaali.