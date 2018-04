Ratsutamine – sõltuvust tekitav trenn ja teraapia

Katariina Merila (14) ja Dina Ellermann (37) on sihikindlad ratsaspordi koolisõidu meistrid. Ratsutamine on neidude igapäevaelu osa ja hobused nende perekondade liikmed. Eesmärkide saavutamiseks tuleb neil lisaks enda motivatsiooni hoidmisele tulla toime ka hobuste iseloomuga.

Dina meenutab, et ratsaspordini jõudis ta 1992. aasta novembris. Katariinast sai ratsutaja kaheksa aastat tagasi ja Dina juurde Rahulasse treenima asus ta eelmisel aastal. Varasemalt tegeles Katariina paralleelselt veel iluvõimlemisega, aga kui tuli ühe ala kasuks otsustada, valis ta hobused, kuna elus loom pakub rohkem huvi. Dina käis nooremana parema rühi nimel balletikoolis, hiljem mängis aga korvpalli ja lõpuks otsustas temagi hobuste kasuks. „Nende alade juures on ühine, et ratsutamine on ka nagu tants ja väga ilus. Sa pead suutma oma keha valitseda, see on tants hobustel.”

Ratsutaja pole kaassõitja

Katariina ja Dina tegelevad koolisõiduga, mida peetakse ratsutamise maailmas kõikide alade alguseks. Koolisõidus on ette nähtud kindlad elemendid, mille harmooniline sooritamine tekitab pealtvaatajas tunde, justkui ratsutaja oleks lihtsalt kaassõitja. Tegelikult on just hobuse juhtimise oskus see, mida igas treeningus täiuse suunas lihvitakse.