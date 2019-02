Poola grand prix’ parim eestlane oli Tiit Kivisild

„Hobune hüppas väga hästi ja sõit oli super hea, nagu ka hobuse vorm. Kahjuks eelviimasele tõkkele läksime veidi suure hooga ja hobune ei olnud nii keskendunud kui oleks vaja olnud ning seetõttu tuli seal viga. Rada oli iseenesest täiesti hüpatav ja paraja raskusastmega,“ ütles Tiit.

Ka Rein ja Kullo jäid võistluse ning hobustega väga rahule. „Minu hobune oli aasta lõpus tööst maas ja saime vähe trenni teha. Siin hüppas ta aga tegelikult hästi ja hooaeg on alles alanud, nii et kindlasti saab veel paremini,“ sõnas Kullo. „Meil kadus sõit täna lihtsalt ära, rütmi ei olnud ja nii ei tulnud midagi välja. Aga võistlusega jään kokkuvõttes rahule, korraldus on siin hea ja tase kõrge,“ kommenteeris Rein.