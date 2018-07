Peterburis toimunud MK-etapilt tuli Eestile kaksikvõit

Kuni 160 cm kõrguste takistustega GP põhiparkuurist pääsesid edasi 4 eestlast ja 4 venelast. Jällegi Eesti – Vene maavõistluseks kujunenud ümberhüpetel keegi armu ei andnud ja sõidus pandi välja kõik. Esimene ümberhüpetele pääseja oli Gunnar Klettenberg hobusel Traffic. Sellele paarile tunduvad Venemaa väljakud hästi sobivat, sest ka seekord jõuti põhisõidus kõrgele kohale. Kahjuks tuli neil ümberhüpetel kaks latti alla ja kokkuvõttes lõpetati 8. kohal. Eestlastest järgmisena läks võitu püüdma Paul Argus Renessinil. Neile sai saatuslikuks neljas tõke ja kokkuvõttes saadi 4. koht. Eestlastest kolmandana läksid oma sooritust tegema Tiit Kivisild ja Henrietta. Hobune üllatas selles parkuuris nii ratsanikku kui kaasaelajaid, sest hüppas väga enesekindlalt. Kuna senini polnud rada keegi puhtalt läbinud, läks Tiit tegema puhast sõitu ja võttis asja rahulikult, ületades normiaega ja saades selle eest 3 karistuspunkti. See viis nad lõpuks aga teisele kohale. Eelviimasena startis Rein Pill hobusel Alfons Ra. Neil oli laupäevasest 150 cm LR sõidust ees juba üks võit ja nii olid ka selles võistlusklassis ootused suured. Suurepärane sõit kindlustas neile ümberhüpete ainsa nulli ja kuna viimane sõitja, Mikhail Shemshelev ei suutnud rada puhtalt läbida, oli võit meie õuel.

„Täna oli tõesti väga põnev sõit ja Alfons oli ülisuper! Me väga kihutama ei läinud, sest eelviimase startijana teadsin, et peale mind tulev ratsanik ei ole nii kiire. Siin oli nende kahe suurvõistluse raskeim rada ja meil oli üks raske moment ka ümberhüpetel, aga on rõõm hüpata sellise hobusega, kes sinu eest võitleb,“ rääkis Pill. Laupäevase võidu kohta ütles sportlane, et siis oleks võinud rada isegi veidi raskem olla, et tänaseks põhisõiduks veel paremini valmistuda. „Hobune on heas vormis ja loomulikult ootasin ka täna võitu,“ tunnistas Rein. Õnneks olid seekord ka ilmastikuolud head ja võistlustingimused suurepärased. Küsimusele, kelle tulemus eestlastest Reinu täna kõige rohkem üllatas, tõi ta kohe esile Tiidu ja Herietta soorituse. „See paar tegi täna super sõidu ja Henrietta hüppas tõesti hästi. Hea töö Tiidu poolt,“ kiitis võitja.

Tiit ise oli oma hobuse üle samuti tõeliselt uhke. Muidu kartlik Henrietta näitas rajal suurepärast enesekindlust ja ei peljanud midagi. „Juba soojendusel oli väga tunne ja parkuuris läks ta ka väga julgelt peale - imehea sõit tema poolt täna." Sportlase sõnul hüppas hobune nii hästi, et vahepeal oli raske seljas püsida. "Ta pole vist kunagi nii hästi hüpanudki ja arvatavasti oli see talle esimene MK-etapp üldse,“ ütles Tiit. Tema sõnul on kahenädalane Venemaa tuur hobusele hästi mõjunud, sisse on saadud hea võistlemisrutiin ja ta ei karda enam nii palju. Ka oma teise ratsu Don Kidega jäi ta rahule, hoolimata kahest veast rajal. „Venemaa võistlused on minu jaoks väga edukad olnud. Reinu vastu muidugi ei saa praegu keegi, sest ta on siin pea jagu kõigist üle. Enda tulemustega jäin väga rahule.“

Pühapäevastest eelnevatest sõitudest tuli 130 cm 6. auhinnaline koht Kaia Loviisa Kinkile, kes võistles hobusel Adorable Chabalito.

Laupäevase kõrgeima, kuni 150 cm takistustega LR sõidu võitis, nagu eelnevalt mainitud, Pill Alfonsiga. Kolmas oli Tiit Kivisild Don Kidel, neljas Renek Rosenberg Fredil, kaheksas Argus Renessinil ja kaheteistkümnes Gunnar Klettenberg Trafficul. 125 cm oli Kink seitsmes ja Andres Zirk hobusel Jackson V/H Dauwhof kaheteistkümnes. 135 cm parkuuri lõpetasid Helene Marie Rägo ja Con Quick neljandal kohal. Auhinnalisi kohti jagus meie paaridele ka noorte hobuste sõidus.

Reedeses 145 cm sõidus lõpetasid meie parimatena teisel kohal Pill ja Alfons Ra. Auhindadele jõudsid veel Argus ja Caesar, Klettenberg ja Traffic ning Kullo Kender ja Artas.