Olustveres selgus Eesti meister kolmevõistluses

Olustveres võisteldi kokku kolmes arvestuses. CIC1* tasemel pakkusid kohalikele ratsanikele konkurentsi ka sportlased Soomest, kelle seas ka tänavune Soome kolmevõistluse meister Tuija Rosenqvist. Tuija näitaski juba esimesel alal oma head taset ja asus koolisõidus juhtpositsioonile hobusega New Orleans, võttes krossile kaasa 30 miinuspunkti.

Samal raskusastmel (skeem CI1* 2015 A, kross 110 cm, takistussõit 115 cm) võtsid mõõtu ka EMV arvestuses osalejad, keda oli kokku 11 võistluspaari. Koolisõidus asus juhtpostitsioonile Aldo Kanepi (Märjamaa SK) Carital, kes kogus seal 30,4 mp-d.

Lisaks oli kavas ka rahvuslik klass CNC90, kus koolisõidus tegi parima tulemuse Erkki Hõim (Märjamaa SK) hobusel Roleks, saades koolisõidus 31,5 mp-d.

Laupäevast krossi ootasid põnevusega nii võistlejad kui korraldajad ise, kelle jaoks oli see tõehetk, kui head tööd tehtud on. Kross sujus üsna hästi ja rada nõudis nii hobustelt kui sportlastelt keskendumist. Rahvusvahelises arvestuses senine liider rajal ei eksinud ja nii olid Tuija Rosenqvist ja New Orleans 30 mp-ga liidrid ka peale krossi. EMV arvestuses aga liider muutus, sest kahjuks langes Aldo Kanepi kukkumise tõttu krossil võistlusest välja ja liidripositsiooni võttis üle Jaagup Kallas (Saare RK) hobusel Aspirin, minnes takistussõitu 33,7 mp-ga.

Rahvuslikus klassis tegi väga ilusad sõidud mõlema hobusega Erkki Hõim ja säilitas peale kahte ala liidrikoha. Roleksiga hoidis Erkki peale krossi esikohta 33,9 mp-ga ja hobusega Winnerprice oldi teisel kohal 34,2 pm-ga.

Takistussõidus võistlesid pühapäeval CNC90 tasemel esikoha eest kokku 7 võistluspaari ja võitjana väljusid lõpuks Dagmar Ainsoo (Tartumaa RSK) ja Fortuna, kelle lõplikuks tulemuseks jäi 35,2 mp.

EMV arvestuses läks takistussõitu ja seega ka medaleid püüdma 9 võistluspaari. Kuna punktide vahed olid väga väikesed, oli kõik võimalik. Põnevas heitluses jäi lõpuks ülinapilt peale ülikogenud Erkki Hõim, kes hobusel Cadmium võitis järjekordse meistritiitli. Nende skooriks jäi 35,5 mp. Sama paar on seni EMV-l võitmatu olnud juba kaks korda, Erkki ise on aga meistrivõistluste poodiumil olnud rohkemgi ja korjanud sealt igat värvi medaleid.

Hõbemedali võitis Eliise Sõrmus (Tondi RSK) hobusel Hello Kitty (35,7 mp), kes peale laupäevas krossi olid neljandal positsioonil. Oma esimese EMV pronksmedali kolmevõistluses võitis Jaagup Kallas hobusel Aspirin (37,7 mp).

Rahvusvahelises arvestuses esikohta hoidnud Tuija kahjuks kaotas oma liidripositsiooni ja nii kuulus ka CIC1* arvestuses esikoht Erkkile ja Cadmiumile.