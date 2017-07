Noorhobuste Tšempionaadil tunnustati Eesti parimaid

22.-23. juulil toimus Ruila Ratsakeskuses traditsiooniline Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi poolt korraldatud Noorhobuste Tšempionaat takistussõidus. Kahe päeva jooksul selgitati välja Eesti parimad nelja, viie ning kuue aastased hobused. Noorhobused võtsid mõõtu kahel osavõistlusel ja võitjad selgitati ümberhüpetel.

Võistluse esimese päeva avasid kõige nooremad, 4-aastased hobused, kes hüppasid kõrgusel 90cm. Noorimate võistlejate teine osavõistlus toimus kõrgusel 100cm ning kompleksarvestuses läbis puhtalt kuus võistluspaari. Parima 4-aastase hobuse välja selgitamiseks mindi ümberhüpetele kõrgusel 105cm, kus osutus võitjaks Linda Randpere sedapuhku hoopis ponil Morly (ERP/Mon Cherg x Orly Chin De Muze). Morly on Eesti ratsaponi täkk, kelle kasvatajaks Renee Kulbas ja omanikuks Jaan Koch.

Teise koha saavutas Hanno Ellermann hobusel In Style N (KWPN/I’m Special De Muze x Padinus), kes omab ajutist sugutäku tunnustust aastaks 2017. Kolmas koht kuulus samuti puhta sõidu teinud Piret Ervaldile hobusel Calanda De Laubry Z (Zang/Clinton x Ramiro Z).

Viie aastaste hobuste parkuurid olid juba kõrgemad. Alustati 110 sentimeetrist ning teisel päeval 115 cm kõrgusel distantsil. Mõlemad osavõistlused läbis puhtalt seitse võistluspaari, kellest autasustati viit parimat. Ümberhüpped kõrgusel 120cm läbis puhtalt ja parima ajaga Hanno Ellermann hobusel Cahir N (ESH/Cornet`s Balou x Beg XX). Tegu on Eesti sporthobuse tõugu täkuga, kelle aretajaks on Peeter Raid ning omanikuks Mihkel Kangur. Hobune omab ajutist sugutäku tunnustust aastaks 2017. Hanno Ellermann ja Cahir N tulid 2016. aastal Noorhobuste Tšempionaadil 4-aastaste hobuste üldarvestuses teiseks.

Teise koha saavutas Jaagub Kallas hobusel Qiu De Toriel (ESH/Quidam De Toriel x 030 Poroh 9) ning kolmanda koha teenis võidukas Hanno Ellermann hobusel Hudson Hornet (ESH/Dakar x False Pass). Hea on tõdeda, et kõik esiviisikusse kuulunud viie aastased hobused on Eestis aretatud.

Tšempionaadi vanimate hobuste klassis võtsid mõõtu kuue aastased hobused, kelle parkuuride kõrguseks oli seatud 120cm esimesel osavõistlusel ning teisel 125cm. Ümberhüpetele pääses neli võistluspaari, kellest osutus võidukaks Urmas Raag hobusel Wilson (ESH/Wodam M x Gepatit). Wilson on Eesti sporthobuse tõugu ruun, kelle omanikuks ning kasvatajaks on Talliteenuste OÜ.

Teise koha saavutas Kätlin Sehver hobusel Quick Time JP (ESH/Quality Time x Concorde), kes jäi võitjale alla vaid pool sekundit. Quick Time JP ja Kätlin Sehver saavutasid 2015. aastal peetud Noorhobuste Tšempionaadil 4-aastaste hobuste üldarvestuses esimese koha. Kolmandale kohale tuli Teet Juul hobusel B Captain Norman (ESH/Bolero x A Pikachu De Muze). Hobune omab ajutist sugutäku tunnustust aastaks 2017.

Korraldajad tänavad kõiki abilisi ja sponsoreid, kes aitasid kaasa ürituse kordaminekule. Suured tänud Greenfield tee maaletoojale, kes hoolitses selle eest, et kingikotid oleksid täidetud parima teega, Pähklinäpule, magusa suutäie eest, Vitamin Wellile, kes kostitas korraldusmeeskonda maitsva vitaminiveega, ning Dunavisele, kelle kaunis Eesti käsitöö nüüd võitjate kööke kaunistab. Samuti aitäh Autospiritile, kelle säravad autod kaunistasid võistlusväljakut ja pakkusid silmailu nii vaatajatele kui ka võistlejatele.