Koolisõitja Grete Püvi alustas tänavust hooaega Prantsuse Rivieras Nizzas peetud CDI3* tasemega rahvusvahelisel koolisõiduvõistlusel, kus saavutas hobusega Axel kõrgeid kohti ja Aleandroga lohutussõidu võidu.

Püvi alustas võistlemist 17. veebruaril Grand Prix skeemiga, kus saavutas Axeliga 67,560%, millega jõuti rohkem kui 20 osalejaga võistlusel 6. auhinnalisele kohale. Järgmisel päeval tehti Axeliga Grand Prix Special’is veelgi parem tulemus, 69,188%, mis andis kokkuvõttes kõrge 3. koha. Mõlemas võistlusklassis tuli esimeseks itaallanna Norma Paoli hobusel Equitago Zandor, saades GP-skeemis 70,540% ja GP Special’is 71,196%.

Pühapäeval toimus lohutussõit Grand Prix tasemel, kus Püvil ja Aleandrol õnnestus noppida esikoht tulemusega 68,700%.

Sportlase sõnul jäi ta mõlema hobuse tulemustega igati rahule. „See oli hooaja esimene võistlus ning Axeli ja minu esimene rahvusvaheline Grand Prix. GP-skeemi sõitsime rahulikumalt ja galopis tulid sisse mõned vead. GP-Special'is lisasin powerit. Nüüd on vaja veel üleminekud sujuvamaks lihvida,“ sõnas sportlane.

Püvi lausus, et ka Aleandro on teinud suure edasimineku ja temaga sõites on tunda, et tegu juba kogenuma GP hobusega. „Aleandro näitas head piaffeed ja passaaži ning oli üldse väga hea. Olen mõlema hobusega väga rahul.“

Ta lisas, et saab olema väga raske otsustada, kummaga minna EM-ile.