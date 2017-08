Koolisõidus kaitses tiitlit Dina Ellermann, takistussõidus tuli Eesti meistriks Rein Pill

Ruilas jätkusid eile Eesti meistrivõistlused takistus- ja koolisõidus. Seenioride arvestuses tuli koolisõidu Eesti meistriks Dina Ellermann, takistussõidus võitis sama võistlusklassi tiitli Rein Pill. Lisaks said medalid kaela mõlema ala noorteklassi võistlejad ja harrastajad.

Koolisõidus esitasid seeniorid II osavõistlusel muusikalise vabakava. Tiitlit suutis kaitsta Dina Ellermann (Tondi RSK, treener Alla Gladõševa) hobusel Landy’s Akvarel, saades kahe päeva komplekstulemuseks 155,266 punkti. Samuti võitis paar II osavõistluse tulemusega 79,967%. Kuna Ellermann esitas ainsana kõrgema taseme ehk GP muusikalise vaba, siis korrutati tema esialgne tulemus koefitsendiga 1,1.

Hõbemedal seenioride koolisõidus kuulub Diana Pruksile (RSK Toominga, treener Alla Gladõševa) hobusel Finalist, kelle komplekstulemuseks oli 140,265. II osavõistlusel saavutati teine koht tulemusega 70,697%. Pronksi omanikuks sai Grete Hussar (Saaremaa RSK, treener Alla Gladõševa) hobusel Rohan Warrior, kelle komplekstulemuseks oli 135,555. Ka II osavõistluse arvestuses tuli paar kolmandale kohale tulemusega 69,283%.

Kuigi kuldmedali taskus, siis päris rahule võitja oma sooritusega ei jäänud. „See ei olnud just meie parim muusikaline vabakava, vead tulid sisse galopi jalavahetustes. Nüüd on meil aega nädal aega harjutada, et sellist viga EM-il sisse ei tuleks“, lisas Ellermann. Euroopa meistrivõistlustele asutakse teele järgmisel reedel ja sportlane loodab seal enda kohta hea tulemuse.

Takistussõidus startisid seeniorid II osavõistlusel kahevoorulises sõidus, kus esimeses voorus hüpati takistusi kõrgusega 140 cm ja teises voorus 145 cm. Eesti meistriks seenioride takistussõidus tuli Rein Pill (RK Ruila Tall) hobusel Alfons Ra. Paar ei eksinud kahe päeva jooksul kordagi ja nende lõpptulemuseks jäi null karistuspunkti. II osavõistlusel jäi paar sõidu arvestuses teisele kohale, esikoha võttis Pill hobusel A Brok.

Hõbemedal kuulub Paul Argusele (Tondi RSK) hobusel Renessin, kes kahe päeva jooksul kogus 5 karistuspunkti. Eesti meistrivõistluste pronksmedali saavutas Tiit Kivisild (RK Ruila Tall) hobusel Don-Kide, kes kogusid kahe päeva kokkuvõttes 6 karistuspunkti.

Rein Pillil oli võistlusejärgselt naeratus näol ja rõõm kaugele näha. „Mul on väga hea meel meistritiitli üle, polegi ju ammu meistriks tulnud. Mis ma ikka oskan öelda, kõik on superhea,“ muheles sportlane. „Panustasin Alfons Ra’le, sest ta on stabiilsem ja nagu näitasid eilne ja tänane sõit, oli mul õigus. Kõik klappis hästi ja läksin täna Alfonsiga tegema puhast sõitu.“

Takistussõidu U25 klassis tuli Eesti meistriks Stefani Sabrodin (Tartumaa RSK, treener Hanno Ellermann) hobusel Peperoni, kes kahe päeva peale kogusid 5 karistuspunkti. 135 cm kõrgusel kahevoorulisel II osavõistlusel saavutati teine koht. Hõbedal kuulub II osavõistluse võitjale Linda Randperele (Jakoch RSK) hobusel Gardento Prova, kellele kokkuvõttes kogunes 8 karistuspunkti. Pronksmedali võitis Berit Lehtsaar (Viljandimaa RSK, treener Meeli Lehtsaar) hobusel Stannus, kes kogusid kahe osavõistluse peale 13 karistuspunkti.

Ülirõõmus võitja ei suutnud veel peale autasustamise lõppu oma võitu uskuda. „Ma ei uskunud, et see hobune nii hästi hüppab. Kõik läks paremini, kui ma oleks osanud oodata. Olen üliõnnelik, et mul on selline võimalus temaga ratsutada!"

Viimast võistluspäeva alustasid ja ka lõpetasid harrastajate võistlusklassid. Koolisõidus võitis kuldmedali ja meistritiitli Kristiina Aun (Tondi RSK, treener Alla Gladõševa) hobusel Rockefeller. Nende kahe osavõistluse komplekstulemuseks jäi 136,000. Harrastajate meistritiitel takistussõidus kuulub Kelli Bachmannile (MTÜ Tartu Kalevi RK, treener Hanno Ellermann) ja Zitaco M-le.