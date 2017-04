Koolisõidu sisemeistrivõistlustel saavutas kulla Dina Ellermann

Kaks päeva Rahulas kestnud koolisõidu sisemeistrivõistlustel pälvis kuldmedali Dina Ellermann hobusel Landy’s Akvarel.

Esikolmik selgus kahe osavõistluse tulemusena, millest esimene peeti laupäeval ja teine pühapäeval. Seitsme võistluspaari seas läks suure favoriidina starti Dina Ellermann (Tondi RSK) oma kauaaegsel esiratsul Landy’s Akvarelil. Esimesest osavõistlusest võtsid nad kaasa tulemuse 76,759%, teises osavõistluses koguti 77,550% (kokku 154,309 punkti). Hõbemedaliga pärjati Grete Hussar (Saaremaa RSK) hobusel Rohan Warrior. Nende kahe osavõistluse tulemused olid 66,886% ja 67,324% (134,201 p). Pronksmedali saavutas Tiina Kuusmann (RSK KRT) hobusel Rimbaud, kes said I osavõistluses 66,666% ja teises 66,930% (133,596 p). Kõik esikolmikus olnud sportlased on Eesti ühe tuntuima treeneri, Alla Gladõševa, õpilased.

Särav naeratus, mis on kujunenud Dina Ellermanni kaubamärgiks, ei kustunud sportlase näolt tänagi. „Loomulikult olen tänase päevaga väga rahul ja tunne on imeline. Kindlasti saab alati paremini, aga jäin sooritusega rahule. Akva on lihtsalt äge ja olen õnnelik, et saan temaga koostööd teha,“ ütles sisemeister.

Suurematest eesmärkidest on Dinal plaani võetud 2018. aasta maailmameistrivõistlused, mille ühe normatiivi suutis ta täita märtsis Soomes. Tänavuseks olulisemaks eesmärgiks on osalemine EM-il, mis toimuvad augustis.

Juunioride klassis võitis kulla Helena Kaal (Tond RSK, treenerid Dina Ellermann ja Alla Gladõševa) hobusel Cassander. Nemad kogusid kahe osavõistluse peale kokku 133,414 punkit (67,108% ja 66,306%).