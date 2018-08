Kesk-Euroopa takistussõiduliigas eestlastel kolmikjuhtimine

Seni on kõige stabiilsemalt esinenud Kullo Kender, kes hobusel Artas oli avaetapil Leedus teine, seejärel Peterburis kümnes ning Riias kolmas, saades teise koha punktid. Kender on kogunud 45 punkti.

Temast vaid punktiga jääb maha Rein Pill, kes sarnaselt kolmandat positsiooni hoidva Urmas Raagiga on võitnud ühe tänavuse MK-etapi. Kui Raag võitis avaetapi maikuus Leedus, siis Pill juulikuise Peterburis. Pill on väärtuslikud punktid kogunud nüüdseks tema põhihobuseks tõusnud Alfons Ra’ga. Raagi võistluspartneriks on MK-etappidel olnud Carlos.

Liigas on pidada jäänud veel kodune etapp oktoobris Tallinnas Saku suurhallis, seejärel Leedus Šiauliais ning Poolas Lesznos ja Poznanis. Sportlased võtavad etappidelt kaasa viie parema etapi punktid, mille alusel kümme paremat pääseb tuleva aasta veebruaris Varssavis peetavasse Kesk-Euroopa liiga finaali. Käesoleva hooja maailmakarika suur finaal toimub Göteborgis, kus seda on MK ajaloos peetud varem 14nel korral.