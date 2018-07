Jaagup Kallas võidutses Valgevenes kolmevõistluses

Möödunud nädalal, 26. – 29. juulil toimus rahvusvahelisel tasemel kolmevõistlus Valgevenes, Ratomkal. Nelja päeva jooksul võistles kokku erinevates klassides üle 60 paari nii kohapealt Valgevenest, aga ka Venemaalt, Ukrainast Kasahstanist ning Eestist. Ühtlasi peeti antud võistluse raames ka Valgevene meistrivõistlused kolmevõistluses. Eestile tõi sellelt võistluselt võidu Jaagup Kallas hobusel Aspirin.

Valgevenes võistles kolm sportlast, kelleks olid Jaagup Kallas (Saare RK) hobusel Aspirin, Anni Liis Hoop (Tartumaa RSK) hobusel Zinga Zanga ning Kaire Kalm (Kurtna RK) hobusel Cavalier, kes võtsid osa rahvusvahelisest võistlusklassist CCI1*, mis tähistab pikka kolmevõistlust.

Kui võrrelda pikka ja lühikest kolmevõistlust, siis nende kahe formaadi suurim vahe on eelkõige see, et krossi distants pikas kolmevõistluses on pikem ning jääb vahemikku 3640 – 4680 meetrit, kus trassi läbimisaeg võistluspaari jaoks jääb 7-9 minuti vahemikku, samas kui lühikeses on see maksimaalselt 3120 meetrit ning ajaliselt vaid 5-6 minutit. Öeldakse ka, et pikk kolmevõistlus on oma olekult formaalsem, kui lühike.

Reedel toimunud koolisõidus sõitis eestlaste parima tulemuse välja Kaire Kalm Cavalieriga, saades ratsastuses 69,0%, mis viis nad 20 võistleja seas tublile viiendale kohale. Jaagupi ja Aspirini tulemus peale esimest ala oli 64,8% ning Anni Liisi ja Zinga Zanga sõitsid välja 58,2%.