FOTOD | Olustveres toimuvad rahvusvahelised hobuste rakendispordi võistlused

Viljandimaal Olustveres toimuvad sel nädalavahetusel rahvusvahelised rakendispordi võistlused "Olustvere Driving Cup", kus võtab osa üle 40 ekipaaži kuuest riigist: Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Soomest ja Norrast.

Võistlusi pääseb vaatama tasuta ning see pakub pealtvaatajatele rohkesti pinget ja põnevust.

Hobuste rakendisport on äärmiselt põnev ja kiiresti populaarstust koguv spordiala Eestis.

Rakendivõistlus koosneb kolmest osast: koolisõit, maraton ja täpsussõit. Kutsar istub kaarikul, mille ette on rakendatud üks, kaks või neli hobust/poni. Võistluse lõpptulemuse otsustab karistuspunktide hulk, mis on kogutud kolme osa peale kokku. Kutsaril on abiliseks ´groom´- inimene kes abistab kutsarit kõigis vajalikes tegevustes ja maratoni ajal „ripub” vankri taga ja hoiab seda tasakaalus pööretes ja kurvides.