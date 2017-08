EMi noorim osaleja Helene Marie Rägo teenis 68. koha

Tänavune kõige noorem Euroopa ratsutamise meistrivõistlustel osaleja Helene Marie Rägo tegi reedel Slovakkias oma teise stardi ja lõpetas võistluse kokkuvõttes Con Quickiga 68. kohal 121. võistluspaari seas.

Reede hommikul startisid juuniorid kahevoorulises 140 cm kõrguses parkuuris. Esimene voor Rägol ja Con Quickil ebaõnnestus, sest kokku saadi lausa 16 karistuspunkti. „Minu ootused ja lootused olid palju kõrgemad. Väga kahju, et nii läks,“ ütles neiu peale esimese vooru lõppu, teatab Ratsaliit. Teises voorus suutis sportlane end siiski koguda ja lõpetas selle ühe veaga, kui maha tuli viimase takistuse latt.

„Šamorin oli imeline ja see kogemus oli seda igat senti väärt, mis siia kulus. Üks unistus on täidetud. Kindlasti me pingutame edasi ja ehk ühel heal päeval hüppan ma taas Euroopa meistrivõistlustel!“ kirjutab neiu oma Facebooki lehel.

Juunioride meistrivõistluste kulla võitis Itaalia sportlane Francesco Correddu hobusel Necofix, meeskondliku kulla viis koju samuti Itaalia.