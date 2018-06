Eestlastele jagus kestvusratsutamise Põhjamaade meistrivõistlustel igat värvi medaleid

Soomes toimunud Põhjamaade meistrivõistlustel kestvusratsutamises said seeniorides kaksikvõidu Ines Beilmann ja Heigo Rohtla. Noorte ja juunioride klassis võitis hõbemedali Elisabeth Kaldvee. Võistkondlikus arvestuses said meie ratsanikud seenioride hõbeda ja noorte pronksi.

Kestvusratsutajad läksid Soome eesmärgiga kaitsta tiitlit. Võideti ju mullu Leedus Põhjamaade meistrivõistlused meeskondlikus arvestuses nii seenioride kui noorte klassis. Nii olid meie sportlaste lootused suured ka seekord.

Võistlusel oli kohal kokku 60 sportlast viiest riigist. Seeniorid pidid läbima 120 km distantsi, noored ja juuniorid 80 km distantsi. Võistlustingimused osutusid Jämsäs aga väga raskeks. Treenerina kaasas olnud Õnne Halliko sõnul oli maastik keeruline ja kuiv õhk ning kuum ilm olid mitmele paarile suureks väljakutseks, mis kajastus ka tulemustes. Võistluse lõpetas 24 seenioride paarist tulemusega vaid 11. Juunioride ja noorte rajal oli kokku 16 paari, kellest said tulemuse kirja 12.

Meie sportlased näitasid sitkust ja vastupidavust ning nii võeti seenioride klassis kaksikvõit. Ines Beilmann (EER) ja Local Sunshine said tasuks kaela kuldmedali, tulemusega 15,87 km/h ja ajaga 7:37:23,7. Hõbemedali võitis Heigo Rohtla (Ruila Tall) hobusel Fatas Zanzibaar, nende tulemuseks jäi 18,86 km/h ja aeg 7:37:28,7. Fatas Zanzibaar sai ka seenioride võistluse Best Conditioni auhinna. Pronksmedali võitis rootslanna Jessica Holmberg hobusel Prince of Shades (8:01:0,5 ja 15,09 km/h).