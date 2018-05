Eestlased said Leedu takistussõidu MK-etapil kolmikvõidu

Leedus võistluse “Horsemarket Equestrian Spring Tour 2018” raames toimuval maailmakarika etapil takistussõidus saavutasid Urmas Raag, Kullo Kender ja Rein Pill täna kolmikvõidu.

Darguziais toimuval võistlusel osaleb arvukalt Eesti takistussõitjaid. Võistluse tipphetkeks oli MK-etapp, mis peeti kõrgusel 140-160 cm. 31 võistleja seas oli lausa 8 eestlast, kellest ümberhüpetele pääses lisaks esikolmikus lõpetanutele veel ka Tiit Kivisild hobusel Don Kide. Võiduaja tegi Raag hobusega Carlos. Neist ca 2 sekundi võrra aeglasemad olid Kender ja Artas. Pill ja Alfons Ra tulid kiire sõiduga kolmandale kohale. Auhinnalisele kohale jõudsid meie ratsanikest veel Kivisild (8. koht) ja Helene Marie Rägo hobusel Con Quick (12. koht).

Urmase kommentaar peale sõitu oli, et talle oli meeldiv üllatus, et Carlos nii hästi hüppas. "Tundsin soojendusel, et täna võib kiiresti sõita ja meil tulidki sõidud väga hästi välja ka."

Eelnevatel võistluspäevadel jagus Eesti sportlastele auhinnalisi kohti veelgi. Võistluse avapäeval saavutasid parima tulemuse Kender ja Artas, kes võitsid 140 cm sõidu. Lisaks olid Pill ja Alfons Ra viiendal ning Gunnar Klettenberg ja Traffic seitsmendal auhinnalisel kohal.