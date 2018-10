Eestlased said Leedu MK-etapil kaksikvõidu ja asusid liigat juhtima

„Nii hea tunne on! Eriti hea meel on mul selle üle, et tegin väga tugevatele poolakatele ära,“ naeris Kullo, kelle jaoks see oli elu esimene MK-etapi võit. Tema sõnul oli Artas heas vormis ja tundis end täna hästi. „Artas andis endast kõik ja ma säästsin ning hoidsin teda just selleks sõiduks. Rada polnud lihte. Väga palju oli nipiga kohti, nurka hüppeid ja sellel pinnasel ei tundnud hobused end kõige kindlamalt. Kuid ma teadsin, et Artas on võimeline seda rada hästi hüppama ja meil tuligi kõik välja nii nagu peab.“ Nüüd on Kullo võtnud eesmärgiks meie liiga finaali ja järgmise suurvõistluse teeb ta novembris Poolas.

Värske võitja säilitas selle võiduga ka oma liidrikoha Kesk-Euroopa takistussõidu liigas. Esialgsete arvutuste kohaselt jagavad teist ja kolmandat kohta nüüd Hanno Ellermann ja poolakas Wojciech Wojcianiec. Neljandal kohal on lätlane Kristaps Neretnieks ja viies Rein Pill.

Lisaks pühapäevasele kaksikvõidule tuli laupäevases 145 cm esikohale ka Paul Argus hobusel Caesar, olles samas sõidus Renessiniga auhinnalisel 9. kohal. anno Ellermann ja Freedom lõpetasid selle sõidu 6. kohaga. Reedel oli Paul Caesarga 140 cm kolmas.