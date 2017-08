Eesti ratsasportlased ja hobused on Göteborgis EM-iks valmis

Eile õhtul avati Göteborgi Ullevi staadionil pidulikult Euroopa meistrivõistlused, mis peetakse koolisõidus, takistussõidus, parakoolisõidus ja neljarakendites. 21.-27. augustini toimuvatel võistlustel astuvad Eestist üles koolisõitjad Dina Ellermann (Landy’s Akvarel) ja Grete Püvi Ayache (Aleandro) ning takistussõitja Urmas Raag (Ibelle van de Grote Haart).

Kõik meie hobused on arstliku läbivaatuse kenasti läbinud ning esimesed treeningud suurel areenil seljataga. Areen on võimas jalgpallistaadion, mis on hetkel kaetud liivaga. Ratsavõistlused toimuvad siin esimest korda. 1958. aastal avatud rajatis on läbinud mitmeid remondikuure ja mahutab hetkel spordivõistluste ajal umbes 40 000 pealtvaatajat. Siin korraldatakse kontserte ja mitmesuguseid kõrgetasemelisi võistlusi. Huvitav on märkida, et VIP tribüüni katusel asub Rootsi üks suurimaid päiksepaneele, mis oma 600 ruutmeetriga on piisav, et varustada areeni loodussõbraliku elektrienergiaga aastaringselt.

Dina Ellermann ja Landy’s Akvarel stardivad täna õhtul Eesti aja järgi kell 21:44 GP programmi esimese grupi lõpupoole. Meie paarile on see esmakordne, et võisteldakse suurel staadionil õhtutulede valguses. Sportlase sõnul on nende eesmärgiks lihtsalt keskenduda oma sõidule, kuid kahtlemata lisab teatavat ärevust fakt, et starditakse täpselt pärast kodupubliku lemmikut Tinne Vilhelmson-Silfvenit. Enne võistlusareenile minekut saavad sportlased 10 minutit harjutada VIP tribüüni taha ehitatud soojendusväljakul, mis füüsiliselt asub samal staadionil ja kuhu on kandub edasi kogu võistluse atmosfäär. „Kuidas Akva sellele reageerib, seda me enne teada ei saa, kui ära proovime, aga kindlasti tahan seda võimalust kasutada,“ kommenteeris Dina täna hommikul. „Akvarel on küll juba kogenud 14-aastane hobune, samas me teeme selliseid suuri võistlusi ikkagi ainult kord aastas ja iga olukord on uus.“

Homme hommikul enne koolisõitjate GP teist gruppi peetakse aga takistussõidu esimene osavõistlus, kus stardivad Urmas Raag ja Ibelle van de Grote Haart. Urmasel on lisaks siin kaasas ka Carlos, kellega sõidetakse EM-i välistes rahvusvahelistes 3* parkuurides. Mõlemad suksud tunnevad end hästi, aga tõehetk saabub sportlase sõnul siiski alles homme. Oma EM-hobuse valikus on ta täiesti kindel. „Carlos võib ühel võistlusel särada ja järgmisel kõrbeda, Ibelle on hea tiitlivõistluse hobune, kes võib mitu päeva stabiilselt esineda. Ta pole maailma kiireim, aga kõrgused pole talle probleem, tähtis on esimesel päeval hea käik sisse saada, siis ta võib päev-päevalt isegi paremaks minna,“ kommenteeris Raag, kelle eesmärgiks on pühapäevasesse finaali jõuda. „Kui nii hea hobusega tuled, siis ikka peavad eesmärgid ka suured olema, võimekus on selleks ju tegelikult olemas.“ Nädal tagasi Rootsi saabunud Raag on võistluspaigast kahtlemata vaimustuses ja ütles, et pole nii suurel staadionil varem startinud. „Väga vinge on. Kasutame igat võimalust, et areeniga tutvumas käia, sest mida rohkem seda teha, seda väiksemaks läheb aukartus ja hakkad juba harjuma. See kehtib nii minu kui hobuste kohta.“ Takistussõidu esimene osavõistlus ehk tabel C kiirusparkuur algab Eesti aja järgi kolmapäeval kell 9:45, kuid stardijärjekordi pole veel avaldatud.

Kolmapäeva pärastlõunal asuvad võistlustulle Grete Püvi Ayache ja Aleandro, kelle stardiajaks on märgitud 17:54. Grete sõnul oli nende reis siia väga pikk ja väsitav, seda enam, et Euroopas valitseva kuumalaine tõttu otsustati sõita pigem öösiti. 5000 km järel võistluspaika saabunud hobused tunnevad end siiski hästi ja esimesel päeval tunda andnud kurnatus paistab kadunud olevat. Gretel on lisaks kaasas ka Axel, kellega ta samuti EM-ile kvalifitseerus. Kaks hobust otsustati kaasa võtta mitmel põhjusel – koos reisivat nad palju rahulikumalt, lisaks oli tagavarahobuse kaasa võtmine igati loogiline, juhuks kui pikk sõit Aleandrole kuidagi halvasti mõjub.

Valik kahe hobuse vahel oli sportlasele keeruline, sest mõlemal on omad head ja vead, kuid määravaks sai see, et Aleandroga on koos rohkem võistlusi tehtud. „Olen Axeliga osalenud vaid 3-4 GP-l. Minu abikaasa küll osales temaga Rio OM-il, aga tundsin kuidagi, et olen Aleandros pisut kindlam. Ta on väga lahe hobune, ei passi suurt midagi ega stressa, saabus siia, hakkas kohe kenasti sööma ja hobuse asju ajama,“ kommenteeris Grete, kelle viimane EM kogemus pärineb 2011. aasta Rotterdamist. „Praegu on kõik kindlasti palju suurem ja võimsam, abikaasa sõnul on siin areen ja atmosfäär isegi suuremad kui Rios. Mul tekivad kindlasti analoogsed mälestused 3a taguse MM-ga. Aleandrole on nii suur võistlus esmakordne, aga hea õnnestumise korral on ta kindlasti võimeline sõitma üle 70%,“ loodab sportlane.