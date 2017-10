Dina Ellermann saavutas Helsingi GP-l kolmanda koha

Laupäeval olid Helsingis võistlustules nii koolisõitjad kui takistussõitjad. Dina Ellermann ja Landy’s Akvarel lõpetasid koolisõidu muusikalise vabakava kolmandal kohal. Rein Pill ja Alfons Ra lõpetasid neljandal kohal 140 cm kõrguste takistustega parkuuris, auhinnalisel kohal 150 cm kõrguses parkuuris oli Urmas Raag hobusel Carlos.

Koolisõidu Grand Prix muusikalises vabakavas startis 8 võistluspaari, nende seas ka Dina Ellermann oma pikaajalisel partneril Landy’s Akvarelil. Täna neil eilset teist kohta korrata ei õnnestunud ning 68,475%’ga saavutati kolmas koht. Dinast ettepoole platseerusid eilne neljanda koha omanik Per Duvefelt hobusel Edwin (68,685%) ning väga tugeva sõidu teinud Jeanna Högberg hobusega Duendecillo P (73.125%). Helsingis oli kasutusel ka publiku poolne hindamine (spectator judging), kus pealtvaatajatel oli samuti võimalus anda hinnang võistluspaari sooritusele. Publiku arvates oli parim Duvefelt, Högeberg teine ning Maria Pyykönen kolmas (ametlike tulemuste järgi neljanda koha omanik). Helsingi koolisõidukohtunike seas oli ka eestlane Eva-Maria Vint-Warmington.

Dina lausus oma sõidu kommentaariks, et jäi üldises joones sooritusega rahule, vaid jalavahetuste seerias tuli viga sisse. “Soojendus läks väga hästi ja asusin areenile hea tundega. Meil tulid hästi välja galopipiruetid, aga jalavahetustes eksisime. Mul on kava lõppu jäetud üks vaba diagonaal ja seekord otsustasin ühe tagant jalavahetused seal uuesti teha ning see ka õnnestus.”

Ponide TOP 10 sõit kõrgusel 115 cm leidis aset vahetult enne koolisõitu ning seal saavutasid tubli teise koha terve võistluse vältel stabiilset minekut näidanud Kippen Närep ja Rosehill Fascination. Ajaliselt edestasid nad võitjat, kuid teises faasis saadud 4 karistuspunkti neil nädalavahetuse kolmandat võitu tuua ei lasknud.

Laupäeva pärastlõuna kuulus Helsingis takistussõitjatele, kus päeva põhiparkuuri, 160 cm kõrguse Land Rover Helsinki Grand Prix, võitis Steve Guerdat hobusel Alamo. 41 võistluspaari asus starti Rio OM’i rajameistri Guilherme Jorge’i ehitatud rajal, kellest 13 õnnestus lõpetada puhaste paberitega. Kuigi latte kukkus nii seal kui seal, osutus keeruliseimaks kolmene Land Rover’i süsteem, millel tehti vaieldamatult enim vigu. Need õnnelikud, kes pääsesid ümberhüpetele, pidid nüüd selgeks tegema lõpliku paremusjärjestuse. Võitjana väljus sel korral väga kiire sõidu teinud Steve Guerdat hobusega Alamo. Teiseks jäi Romain Duguet (Vancouver de Lanlore) ning kolmanda koha sai Oslos võidutsenud ja Helsingis Duguet’le vaid 1 sajandikuga alla jäänud Daniel Deusser (Tobago Z). Selles sõidus osalesid ka Rein Pill (A Brok) ja Urmas Raag (Ibelle van de Grote Haart), kuid Pilli sõit kahjuks ebaõnnestus ning Raag lõpetas 8 karistuspunktiga.

Õhtu jätkus 140 cm kõrguste takistustega „vali oma tee sõiduga“, kus meie rõõmuks said Rein Pill ja Alfons Ra puhta sõidu ja kiire ajaga neljanda koha. Võistlusklassi ennast oli väga huvitav jälgida, sest kõik ratsanikud olid valinud erineva taktika, kuidas saada võimalikult kiire aeg: kes hüppas enne ära tõkked ühe ja siis teise platsi poole peal (stardi-/finišiliin oli platsi keskel), kes üritas lihtsalt võimalikult palju tõkkeid järjest hüpata, et vältida tühja sõitmist jne. Sõidu võitis iirlane Richard Howley hobusel Billy Lemond.

Päeva viimaseks takistussõidu võistlusklassiks oli Helsinki Classics kõrgusel 150 cm (puhtus-kiirus parkuur). Ka selles sõidus tuli meile auhinnaline koht, kui Urmas Raag ja Carlos lõpetasid raja vigadeta, mis andis neile 11. koha. Selles sõidus oli võidukas sakslane Philipp Weishaupt hobusega Call Me Eva.

Pühapäeval on kavas finaalsõit juunioritele, kus asub starti Kaia Loviisa Kink (Adorable Chabalito), rahvusvahelised klassid kõrgusel 140 cm ja 145 cm ning võistluse lõpetab Lääne-Euroopa liiga maailmakarika etapp.