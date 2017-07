DELFI TV ERISAADE | Kuidas saada kolmevõistluses meistriks hobusega, kes kardab kõike?

On hobuseid, kes oma iseloomu poolest sobivad kolmevõistlusesse suurepäraselt. Nad võtavad hea meelega väljakutseid vastu. Ja siis on Hilton, hobune, kes kardab kõike. Ülle Voolaine on suutnud argliku hobuse siiski harrastajate meistriks koolitada. Kuidas see tal õnnestus, arvestades, et kolmevõistlust peetakse üheks kõige ohtlikumaks spordialaks?

Vaata videot!