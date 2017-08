Augustis asub EM-il võistlustulle viis Eesti ratsanikku

Augustis toimuvad mitme ratsaala Euroopa meistrivõistlused, millest võtavad osa ka Eesti sportlased. Juba käesoleval nädalal asub Slovakkias EM-i starti esimene takistussõitja.

Tänavu esindavad Euroopa tiitlivõistlustel Eestit viis ratsasportlast, kellest noorim, takistussõitja Helene Marie Rägo, asub starti juba eeloleval neljapäeval. Rägo osaleb Slovakkias Šamorinis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel juunioride takistussõidus oma 9-aastase holsteini ruuna Con Quickiga. Võistluspaar jõudis kenasti võistluspaika ja saab homme teha juba esimest tutvust võistlusväljakuga, esimene start tehakse neljapäeval kõrgusel 140 cm.

17. augustil esindab Eestit Brüsselis Heigo Rohtla, kes võistleb Euroopa meistrivõistlustel kestvusratsutamises. Rohtla partneriks sellel võistlusel on 13-aastane araabia täisevereline ruun Fatas Zanzibaar. Sportlane alustab teekonda võistluspaika järgmisel nädalal.

Euroopa meistrivõistlused takistus- ja koolisõidus toimuvad 21-27. augustini Göteborgis, Rootsis. Koolisõidus esinevad Eestit Grete Püvi 12-aastasel hollandi soojaverelisel ruunal Aleandrol ja Dina Ellermann 14-aastasel eesti sporthobuse tõugu märal Landy’s Akvarelil. Takistussõidus hoiab Eesti lippu kõrgel Urmas Raag koos 9-aastase belgia soojaverelise mära Ibelle van de Grote Haartiga.

Püvi seisis raske valiku ees, kumba ratsut EM-le kaasa võtta. Ta on teinud häid tulemusi ka oma teise ratsu, Axeliga. Siiski tuli valik langetada ja kaasa läheb Aleandro.

Ka Urmas Raagil on hetkel kaks head hobust, kellega rahvusvahelistel võistlustel on pakutud arvestatavat konkurentsi. Siiski on Ibelle olnud Carlosest kraadi võrra parem ja heas vormis hobune reisib juba augusti keskpaigas ratsanikuga koos Rootsi.