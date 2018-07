Zoom8 MM-il juhib avapäeva järel tüdrukute seas Karolin Härm, poistest on Aleksander Luik kolmas

Soomes Lohja järvel algasid eile noorteklassi Zoom8 maailmameistrivõistlused. Esimesel võistluspäeval peetud kolme sõidu järel on kaks eestlast esikolmikus.

Tüdrukute seas on avapäeva sõidud 5., 7. ja 4. kohaga lõpetanud Karolin Härm võtnud enda kätte liidripositsiooni soomlanna Sofia Heldi ja rootslanna Caroline Sköld Orri ees. Esikümnesse mahuvad Eesti neidudest praegu ka Lisbeth Taggu 7. ja Angeliina Õunap 9. kohaga. Susanna Silluta on 14., Helen Pais 16., Britta Maipuu 18., Romi Safin 19., Katariina Roihu 20., Mia Lilienthal 21., Meribel Kõster 29., Eliise Raamat 31., Johanna Kažjava 40. ja Merily Roomet 42. positsioonil.

Poiste hulgas on Aleksander Luik eilsete sõitude 6., 12. ja 7. resultaadiga kokkuvõttes kolmas soomlaste Lasse Lindelli ja Simon Karlemo järel. Esikümnes on ka Aleksander Kuusik 6., Aksel Tamm 7. ja Jorgen Kuivonen 10. asetusega. Ülejäänud Eesti noormeeste kohad on hetkel Luca Remmelil 14., Jasper Rytövaaral 21., Tristan Šaraškinil 24., Risten Reintamil 28., Georg Paomehel 36., Mikk Oliver Kõivul 37., Richard Marcus Argel 41., Henry Raunistel 43. ja Trevor Nõmmikul 44.

MM-il võistleb 43 tüdrukut ja 49 poissi. Tiitlivõistlused kestavad laupäeva, 21. juulini.