Ühtlaselt tugev purjetuul viis Muhu Väina laevastiku Kärdlasse

Tuulevaikuse tõttu lükkus start siiski kella 10lt rohkem kui tunni võrra edasi, kuid siis enne starti puhuma hakanud tuul jäi selliselt puhuma kuni õhtuni. Seitsme grupi 109 jahi hulgas tegi kiireima sõidu Pärnu Jahtklubi jaht Tuule finisheerudes pärast üheksat tundi ja 15 minutit mõnusas tuules purjetamist. Korrigeeritud ajas grupis kaheksanda resultaadi saanud Tuule roolimees Mati Sepp kiitis sadamasse jõudes ilma- ja tuuleolusid. „Kui algul Tallinna all oli veel tuul vaikne ja enam kui 4 m/s ei puhunud, siis üsna kiiresti puhus see 6-7 m/s ja andis mõnusat hoogu kuni Kärdlani välja.“

Suurimate jahtide grupis ORC I oli pärast üheksat ja poolt tundi sõitu korrigeeritud ajas parim Pärnu Jahtklubi jaht Sugar2 Marjaliisa Umbiga roolis. „Sõit oli lahe, rada kiire, allatuul oli. Aga ei olnud väga lihtne sõit. Tuul oli nii erinev ja teisi konkurente jälgides tuli leida head vaba rada teiste paatide vahel - nuputamist oli omajagu, et leida see kõige õigem ja lähem kurss märgile. Tuule keeramised ja tuule tugevuse erinevused olid täna hästi suured. Kes oskas seda paremini ära kasutada, sellel oli täna eelis,“ kommenteeris Marjaliisa Umb.

ORC II grupis teise tulemuse välja sõitnud Amserv Toyota Sailing Team’i kapten Margus Žuravljov oli Kärdlasse saabudes sõiduga rahul. „No me saime minema, kuid eks tulemused näitavad, kas teised olid piisavalt taga või mitte. Oli super ilm ja jõudsime kiiresti kohale. Tuul oli kogu aeg fliidi juures kuigi tundus, et etapi lõpupoole vaikis. Merel oli ruumi piisavalt palju, sest taganttuules saime me igale poole laiali sõita ning nii nagu keegi sind katma hakkas, sai kõrvale halssida. isegi see ei seganud, et väiksemad ja suuremad grupid seal risti ja segamini olid. Meie ennustusmudel näitas, et me peame teiselt poolt Osmussaart sõitma. Kuid distants oli pikk ja mingil hetkel tuli edu maa, ning mingil hetkel mere poolt – täna pidi hea tunnetus olema, et hästi sõita.“