Toomas Tõniste pingutusi ei karda

Toomas jutustab loo, kuidas nad saadeti 1986. aastal Tõnuga suurest Nõukogude Liidust esimesele tiitlivõistlusele Hollandisse juunioride MM-ile ning avaldab tänu grusiinist meditsiiniprofessorile ja delegatsiooni juhile, kes oli nende heast purjetamisest vaimustatud. Vennad juhtisid tiitlivõistlust viimaste sõitudeni, kuni tehniliste viperuste tõttu jäid lõpuks medalist hoopis ilma. Kõik mõistsid, et Tõnisted olid sellegipoolest teistest paremad, ja grusiin koostas poistele korrektse raporti, mistõttu välissõidud punalipu all edukalt jätkusid. Näiteks lubati Tõnistetel lennata noorte poistena kahekesi Hispaaniasse Salousse MM-ile – tol ajal ennekuulmatus olukorras, kus nende õde elas Austrias. Kohapeal hoidsid siiski silma peal nii koondise treener kui esindaja Moskvast, et nad õe juurde üle ei kargaks.

Kooliteelt ärimaailma

Toomas Tõniste lõpetas sportlaskarjääri ajal Tallinna Ülikoolis kehakultuuriteaduskonna ja alustas aastast 1992 ettevõtjana äritegevust. Eesti poliitikamaastikul on ta tegev olnud aastast 1998. Olümpiamängude hõbe- ja pronksmedaliomanikuna tunneb ta sporti läbi ja lõhki ning annab panuse nii tippspordi kui rahvaspordi arengusse ja ausa spordi reeglite järgimisse. Sportlikud eluviisid ja tervislik toitumine toodab tema arvates inimestele elurõõmu ja aitab tervisekuludelt kokku hoida.

„Majandus- ja ettevõtluskasvuga saab edaspidi sporti tõhusamalt toetada. Mul on hea meel, et erisoodustusmaksu eestvedajana riigikogus on see nüüd lõpuks ometi tehtud. Rahandusministrina püüan raha eri valdkondadesse juurde tuua, eriti just noortesporti, kuna üleminek noorteklassist täiskasvanute klassi on kõige valulikum,” ütleb Tõniste.

