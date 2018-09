Töö kõrvalt purjetamisega tegelev Rammo: maailma esiviiekümnes teisi selliseid pole

Treener Rein Ottosoni kõrval kogu senise karjääri seilanud 29-aastane Karl-Martin Rammo on Laser klassi tippsõitjate hulgas ebatavaline mees, kirjutab ERR Sport. Ta treenib profitasemel, aitab abikaasal kasvatada aastast tütart ja suudab samas teha kontorilaua taga kaheksatunniseid tööpäevi. Pere-ettevõttes müügijuhina tegutsev Rammo on Laser klassi jooksvas maailma edetabelis 14. positsioonil.

"Selliseid töölkäijaid esiviiekümne sees maailmas ma arvan ei eksisteeri. On küll sellised paar noort, 20-22-aastast, kes juba torgivad sinna 50 sekka ja käivad ülikoolis, et neid on küll, aga tööl käijaid Laser klassis ei eksisteeri," lausus Rammo ERR-ile. "Seda keegi teine ei ole olnud võimeline tegema."