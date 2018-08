Taveter Finn-klassi juunioride MM-il 11.

“Eile läks mul juba paremini. Veidi jäi puudu stardis teravusest ja allatuules kiirusest, aga vähemalt tuule osas oli mul tunnetus hea. Lõppkokkuvõttes on hea tõdeda, et pärast kesist algust suutsin end korralikult kokku võtta. Sain indu juurde ning siit pinnalt on hea valmistuda juba järgmisteks regattideks,” kommenteeris Taveter võistlust.

Koperis, Sloveenias toimunud võistlust kimbutas kogu perioodi vältel heitlik ja pea olematu tuul. Nii peeti 5 päeva jooksul ainult 9 sõitu ning täna, võistluste viimasel päeval polnud aga tuult üldse ning ühtki sõitu ei toimunud. Taveteri tulemused paranesid vaatamata kehvadele ilmaoludele siiski päev-päevalt - eelviimasel päeval peetud kolmes sõidus saavutas ta 7., 8. ja 9. koha. 7. koht on ühtlasi ka kõikide sõitude kõrgeim tulemus. Nii heade sõitude tõttu parandas Taveter eelviimasel päeval oma kohta 8. koha võrra, tõustes 19. kohalt 11ndaks.

Septembri lõpus võistleb Taavi Valter Taveter juba Poola meistrivõistlustel.

Võistluse võitis juba esimesest päevast juhtpositsioonile asunud 2015. aasta juunioride maailmameister Ondrej Teply Tšehhist. 2017 Finn-klassi U23 maailmameister Nils Theuninck Šveitsist lõpetas seekord 4ndal kohal.