Täna avati Hiiumaal Euroopa meistrivõistlused jääpurjetamises

Täna kell 12 kuulutati Hiiumaal Orjakul pidulikult avatuks Euroopa meistrivõistlused Monotüüp XV jääpurjetamises. Homme hommikul toimuvad esimesed võistlussõidud. Võistluste lõpp, mil selgub ka selleaastane Euroopa meister, on 9. veebruaril.

"Esialgu Saksamaal toimuma pidanud võistlused jõudsid Eestisse Hiiumaale tänu siinsele suurepärasele jää- ja ilmastikuolule, mis Kesk-Euroopas oli sündmuse korraldamiseks kehv ja sobimatu,” kommenteeris Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akermann. "Veel nädal tagasi oli meistrivõistluste toimumiskoht lahtine. Eesti Monotüüp XV Jääpurjetajate Liit koostöös Eesti Jääpurjetamise Liiduga haaras aga initsiatiivi ning pakkus end välkkiirelt EM korraldajaks. Nii ongi täna Venemaa, Poola, Hollandi, Rootsi ja Eesti sportlased, kokku 28 võistkonda, Orjakul Euroopa meistritiitli peale jõudu katsumas,"

Eesti jääpurjetajatest osalevad 32. Euroopa meistrivõistlustel Olev Oolup ja Andrus Padu (Jahtklubi Dago), Ott Kolk ja Juhan Kolk (Saaremaa Merispordi Selts), Indrek Aavik ja Erki Riim (SMS), Meelis Saarlaid ja Urmas Kruusmägi (SMS), Ants Haavel ja Andres Laul (SMS/Kalevi Jahtklubi).

Peavõistlusjuht on legendaarne purjetaja Jüri Šaraškin, kes on ise Euroopa meistrivõistluste pronksmedaliomanik ning maailmameistrivõistluste neljanda koha omanik aastast 1978.

"Tore kokkusattumus on, et võistlused toimuvad otse Eesti ühe kuulsaima ja edukaima jääpurjetamise suurmeistri Vello Jürjo koduakna all. Justkui keegi oleks kuskil niite tõmmanud ja tänavu juba 82. sünnipäeva tähistavale Jürjole võistluse otse koju kätte palunud toimetada,” tõi Akermann välja lõbusa seiga võistluste toimumiskohaga seoses.