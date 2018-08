Taanis algab täna purjetamise olümpiaklasside MM, lisaks MM-i tiitlile asuvad eestlased jahtima pääset 2020 Tokyo olümpiale

Homme, kohaliku aja järgi kell 12.00 alustavad meie sportlastest võistlemist Laser Standard klassis Karl-Martin Rammo ja Laser Radial klassis Anna Pohlak.

Laser Standard klass on taas võistlejaterohkeim - homsesse starti asub 165 sportlast. Karl-Martin Rammot, kes on hetkel maailma edetabelis 16. kohal, ootab väärikas jõukatsumine maailma edetabeli esikümnega, kes kõik on võistlustel ka esindatud.

Võistluste reeglite kohaselt purjetatakse esmalt kvalifikatsioonigruppides esimesel kolmel võistluspäeval, kus tuleb pidada vähemalt 6 sõitu. Kvalifikatsiooni tulemuste põhjal pääseb edasi finaalsõitudesse, kus sportlased jaotatakse kuld- ja hõbe gruppi. Finaalsõitudest edasi medalisõitu pääseb kuldgrupi 10 parimat.

Eesti koondisesse kuuluvad Anna Pohlak, Karl-Martin Rammo, Deniss Karpak, Taavi Valter Taveter, Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp, Juuso ja Henri Roihu ning Ingrid Puusta.