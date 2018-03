Slaalomietapi võiduga tõusis talisurfi meistrivõistluste liidriks Raivo Saarm

Talisurfi slaalomietapp peeti Eesti hetkel ainsal lumevabal jäälapil Püünsis. Palju ei puudunud, et võistlus oleks nõrga tuule tõttu tühistatud. Õnneks varupäeval hakkas ikka puhuma ja jää kestis ka kenasti võistluse lõpuni.

Vaikse tuule prognoosi tõttu jäi seekordne Eesti meistrivõistluste etapp eestlaste omavaheliseks katsumuseks. Slaalomietapi võitis Raivo Saarm.

Teine ja kolmas koht kogusid 12 sõidu järel täpselt sama punktisumma. Parem mahavisatud sõit andis teise koha Raul Mihkel Antonile (NYCS) ning kolmanda Tõnis Salongile. Neljanda koha saavutas parim veteran Valeri Filippov.

Meistrivõistluste sarja edetabelis tõusis liidriks Saarm. Teise koha hõivas noor Anton ja kolmas on hetkel Salong. Rebimist jagub, sest ka siin omavad teine ja kolmas koht praegu sama arvu punkte. Kõik on veel lahtine, sest üks kursisõidu etapp on tulemas ja kiirussõidu etapp kestab hooaja lõpuni.