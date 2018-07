Slaalomi meistrivõistluste teise etapi võitsid Tristen Erik Kivi ja Brigita Viilop

Naiste arvestuses juhib meistrivõistlusi Katrin Sula. Teist positsiooni hoiab Brigita Viilop ja kolmas on Cerly Aulik (Chica). Naiste teisel ja kolmandal kohal on võrdne arv punkte. Noortest juhib Eesti meistrivõistlusi Marcus Pertelson. Järgnevad Karl Robin Tiislär (Surfikool) ja Frank Ervin (TPLK).

Purjelaua harrastajate “Fun Slaalom” klassis võitis etapi Erki Kivistik. Teise koha saavutas Peep Tomingas (Aloha) ja kolmandaks tuli Meelis Uustalu (Aloha). Naistest võitis etapi Helle Väin (Chica) Eva -Kristiina Sander ees. Kahe etapi kokkuvõttes on ka “Fun Slaalom” klassis seis ülimalt tasavägine. Juhtpositsioonil asub Peep Tomingas. Sama arvu punktidega on teisel kohal Meelis Uustalu ja kõigest 0,7 punktiga on kolmas Erki Kivistik. Naistest juhib harrastajate klassi Helle Väin, teine on Õnnela Urb (Eru Surf Team) ja kolmas Eva-Kristiina Sander.