USA-s Miamis toimunud purjetamise MK-etapil jäi Karl-Martin Rammo Laser klassis 11. kohale. Ingrid Puusta oli päev varem lõpetanud RS:X klassi võistlustel samuti 11.

Laser Standard klassis purjetas Rammo (ROPK/TJK) täna avaseeria kahes viimases sõidus 13. ja 44. kohale. Kokkuvõttes tähendas viimase sõidu ebaõnnestumine ja 154 punktiga 11. koha saavutamine esimesena medalisõidu ukse taha jäämist.

Rammo võttis tänase päeva ja võistluse kokku järgmiste mõtetega: „Minu regatt selleks korraks läbi. Enne viimast sõitu hoidsin veel väga kõrget kohta, suutes tänase esimese sõiduga tõusta neljandale kohale. Kahjuks tundub, et kõik asjad pole alati ette nähtud ja see, et ma ilma ühegi vahepealse veetrennita nii kõrge koha saanuks, tundus kellelegi kehva mõttena. Igal juhul - viimases sõidus sain ca 40-50 kraadise väga toore tuulepöördega vastu pükse nii, et sõitu ei katkestatud, küll aga pandi märgid ringi, aga mina sealt valelt rajapoolelt enam tagasitulekut ei suutnud. Seega, regatt lõppes minu jaoks tuttava 11. kohaga. Pean tunnistama, et viimase sõiduga nii suur kukkumine teha on ühtepidi loomulikult ütlemata mõru, aga teisalt nii emotsiooniderohkelt, millest enamus siiski väga positiivsed, juhatada sisse uus olümpiatsükkel on endiselt väga hea fiiling."

Laser klassis on regati juba enne medalisõitu ülekaalukalt võitnud prantslane Jean Baptiste Bernaz 66 punktiga. Täna õhtul toimuvas medalisõidus heideldakse veel hõbeda ja pronksi pärast.

RS:X naiste klassis võitis regati hiinlanna Yunxiu Lu 44 punktiga. Teiseks purjetas hispaanlanna Marina Alabau Neira ja kolmandaks teine hiinlanna Manjia Zheng.

Ingrid Puusta (NYCS) võttis regati kokku nii: „Miami regatt on minu jaoks selleks korraks läbi. Lõpetasin esimese maailmakarikaetapi 11. kohaga. Olen väga rahul kahe supersõiduga, kus finišeerusin teise ja kolmandana. Homme teeme veel ühe veetreeningu ja siis lendame koju."