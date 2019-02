Rammo lõppenud Miami regatist: ilma kuulmiseta purjetada oli midagi uut

"Sain küll treeningute jooksul juba näiliselt terveks, kuid ka terve regati vältel tuli kõigist aukudest röga ja esimesel ning kolmandal võistluspäeval olin hädas lukus, röga täis kõrvadega. Kui üldiselt arvan, et suudan igasugu enesetundega vajadusel hästi purjetada, siis ilma kuulmiseta oli midagi uut ja näiliselt ületamatut," kirjeldas ta läbielatut.

"Kõigest sellest hoolimata suutsin valestartide, kehvade startide ja kehvade sõitude kiuste ka palju häid hetki luua ja maailma parima saja mehe konkurentsis end sõita 22. kohale. Pean tunnistama, et 22. koht pole ilmselt midagi, mis pikalt positiivse kannustajana meelde jääks, kuid kohtadest olulisemaks pean elus seda tunnet, mida üks või teine tegevus meis loob ja teadmine, et kogu üleval seisva jutu tulem on nii kõrge koht maailma parimas laevastikus annab mulle jõudu, et proovida uusi asju ja kindlust, et ma olen kõikvõimalike segajate kiuste väga hea!"

Loe Rammo postitust täismahus Facebookist!