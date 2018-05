Rammo lõpetas Laser klasside EM-i avapäeva 33. kohal

Karl-Martin Rammo Foto: Riina Ramst

Eile Prantsusmaal alanud Laser klasside Euroopa meistrivõistlustel on esimesel päeval toimunud kahe sõidu järel eestlastest parim Karl-Martin Rammo, olles 33. kohal. Samas klassis võistlevad Georg Haud ja Martin Aruja on vastavalt positsioonidel 119. ja 149. Laser Standard klassis võistleb kokku 160 purjetajat. Laser Radial klassis on Anna Pohlak 93 osaleja seas 49.