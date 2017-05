Rammo läks Eesti meistrivõistluste avaetappi kindlalt juhtima

Täna seilati Pirital avatuks kolm päeva kestvad Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused, mis on EJL Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja esimeseks regatiks klassidele Laser Radial, Laser Standard ja F18. Võistlusel esindab kolme riiki üle 60 sportlase, kel tuli avapäeval näidata oma oskusi vaikse tuule oludes.

Laser Standard klassis võitis kindla käega mõlemad tänased sõidud Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK). Kolmanda ja teise tulemusega on tema järel teiseks asetunud Georg Haud (ROPK) ning kokkuvõttes kolmandal real paikneb teise ja viiendana finišeerinud Tavo Annus (ROPK).

Kõige arvukama osalusega Laser Radial klassis sai Keith Luur (PJK) esimeses sõidus kirja teise koha ja võitis teise sõidu, millega noormees on asunud praegu võistlust juhtima, kuid vastupidises järjekorras samad finišitulemused teinud Anna Pohlakul (TJK) on temaga võrdselt punkte. Pohlaku järel kolmas on avapäeva järel Rasmus Maalinn (PJK).

Katamaraanil F18 on kahe sõiduvõiduga liidriteks Uku Kuusk ja Aivar Soo (EKL). Teisel kohal paiknevad Jüri Saarnak ja Vahur Teder (KJK) ning kolmandal Andres Laul ja Ain Roosma. Mõlemad paatkonnad said täna ühe teise ja ühe kolmanda tulemuse.

Homsest liitub võistlussõitudega ka RS Aero klass, kes osaleb regatil Eesti MV arvestuse väliselt. Neile on Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused Baltic Cup regatiks.

Võistlusformaat koosneb reedest pühapäeva ennelõunani merel toimuvast fliidisõitude seeriast ja pühapäeva pärastlõunal Pirital ranna lähistel lühirajal purjetatavast vaatemängulisest finaalsõitude seeriast (välja arvatud klass RS Aero, kus sõidetakse vaid fliidisõidud). Finaalseeria koosneb poolfinaalist, kus purjetavad fliidisõitude seeria paremusjärjestuses 4.-10. koha võistlejad, ja finaalist, kus võistlevad fliidisõitude seeria paremusjärjestuse 1.-3. koha omanikud ning poolfinaali võitja. Kuldfinaalis selguvad regati esikolmik ja 4. koht. Finaalsõite kommenteerivad kaldal purjetajad Maris Seersant ja Rimo Timm ning neile on võimalik kell 13:50 kuni 17:15 reaalajas kaasa elada Pirita jõe idapoolse muuli merepoolses otsas.