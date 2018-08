Purjetamise MM-i kimbutab tuuletus, võistelda õnnestus vaid Puustal ja vendadel Roihudel

Ott Kallas, Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär: “Tänane hommik algas vaikse tuulega, mis lubas mõnedel paadiklassidel neis nappides tingimustes siiski võistleda. Ühtäkki kadus tuul sootuks ning vaatamata pikale ootamisele soodsaid olusid võistlemiseks täna ei tekkinudki."

RS:X klassi teisel kvalifikatsioonipäeval peeti RS:X vaid üks sõit. Ingrid Puusta tulemus oli 18. koht ning lõppkokkuvõttes annab see kahe kvalifikatsioonipäeva ja kolme peetud sõidu tulemusena 35. koha. Liidrikohal on poolakas Sofia Noceti-Klepacka.

Homme on Puusta start kell 15.30, mil algab RS:X klassi kolmas ja viimane kvalifikatsioonipäev.

49er klassis said Juuso ja Henri Roihu samuti pidada vaidi ühe sõidu. Keerulistes ilmaoludes oli tänase ainsa sõidu tulemuseks 25. koht. Lõpparvestuses ja kuue peetud sõidu kokkuvõttes annab see koha 58. Esikohal on 86. paatkonna seas prantslased Lucas Rual ja Emile Amoros. Meie poiste finaalsõidud algavad kolmapäeval kell 13.00, mil stardib 49er klassi hõbegrupp.

49er FX purjetajatel Kätlin Tammistel ja Anna Maria Seppal ei õnnestunud kvalfikatsiooni viimasel päeval tuulepuuduse tõttu ühtegi sõitu teha. Seega on tüdrukute tabelikoht hetkel 43. Täna ära jäänud sõidud toimuvad paremate ilmaolude korral homme.

Finn-klassis purjetavad eestlased Deniss Karpak, kuldgrupis, ja Taavi Valter Taveter, hõbegrupis, ei saanud samuti täna ühtki sõitu peetud. Finaalsõidud jätkuvad homme.