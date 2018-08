Purjetamise MM-i 8. päev: Rammol pääse 2020 Tokyo OMile kindlustatud. Puusta kindlalt esikahekümne seas

Laser-klassis peeti täna finaalsõitude sarjas viimane sõit. Karl-Martin Rammo oli tänases sõidus 18. MMi lõpptulemuseks jäi Rammol kõrge 17. koht, mis tagab meie sportlasele kindla pääsu 2020. aasta Tokyo olümpiamängudele.

Rein Ottoson, Karl-Martin Rammo treener: “Treeneri ja sportlase jaoks on kõige tähtsam, et nüüd, kui olümpiapääse on käes, saab rahulikult 2,5 aastat olümpiaks ette valmistada just oma plaanide järgi. Eelkõige tahan öelda, et see on meeletult raske - 165 paati, 66 riiki ja 14 kohta. Ja väga suured purjetamisriigid ei ole omale veel olümpiapääset lunastanud."

Laser Radial klassis sõitis Anna Pohlak täna viimase finaalsõidu, mille lõpetas 34. kohal. Pohlaku lõpptulemuseks MMilt jäi 96. koht.

49er FX klassi purjetajad Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp sõitsid täna 4 sõitu, kolm neist hõbegrupis tulemusega esikümne seas - 1., 3., 9. koht. Lõppkokkuvõttes lõpetasid Tammiste ja Sepp MMi 41. kohal, parandades tänasega eilset tulemust veel 8. koha võrra. Võistlusteks pandud eemärk on täidetud ning paatkond tulemusega väga rahul.

49er klassis sõitvad Juuso ja Henri Roihu pidasid täna hõbergupis 4 sõitu, vastavalt kohtadel 28, 19, 25 ja 26. MMi lõpptulemuseks jäi peetud sõitude tulemusena üldarvestuses 58. koht, mis on lähedal eesmärgile, millega poisid MMile tulid.