Purjetamise MM-i 6. päev: Puusta ja Rammo jätkavad kindlalt võistlemist maailma esikahekümne seas

RS:X klassis võistlev Ingrid Puusta on 3 päeva kestnud kvalifiaktsioonisõitude lõppedes 17. kohal. Täna peeti 3 sõitu ning Puusta kohad olid vastavalt 5, 4 ja 13. Liidrikohal lõpetas hiinlanna Yunxiu LU. Homme on RS:X klassi sõitjatel vaba päev, et koguda end neljapäeval algavateks finaalsõitudeks. Puusta stardib kell 13.00 kuldgrupis.

Laser klassi finaalsõitude avapäeval näitas Karl-Martin Rammo kuldgrupis purjetades head vormi. Tänase päeva lõpptulemuseks 16. koht. Parim tulemus täna peetud kahest sõidust oli 6. Homme algusega 13.00 algab Rammol teine ja ka viimane finaalsõidu päev.

Laer Radial klassis sõitnud Anna Pohlak on esimese finaalipäeva lõppedes 88. kohal. Täna hõbegrupis peetud kahest sõidust oli Pohlakul parem esimene, kus ta oli 16. kohal. Homme on Laser Radialide hõbegrupi start kell 13.20.

49er FX purjetajad Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp tegid eile ära jäänud ja tänaseks lisaks pandud kvalifikatsiooni päeval ühe sõidu ning lõpetasid 22. kohal. Tüdrukute lõplik tabelikoht peale kvalifikatsiooni on 45. Taanlannad Ida Marie Baad Nielsen ja Marie Thusgaard Olsen, kes juhtisid võistlust juba esimestest päevadest, lõpetasid liidritena. Tammiste ja Sepp jätkavad finaalsõite homme hõbegrupis. Stardi algus on kell 15.30.