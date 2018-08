Purjetamise MM-i 3. päev: Karl-Martin Rammo jätkab eestlaste parimana, olles Laser Standard klassis 30. kohal

Laser Radial klassis lõppes teine kvalifikatsioonisõitude päev. Liidrikohal on nelja peetud sõidu järel ameeriklanna Paige Railey. Anna Pohlak tegi täna korraliku soorituse, olles tänases teises sõidus 18. kohal. Kokkuvõttes tõusis Pohlak tänasega eilselt 98. kohalt 83. kohale. Laser Radial klassis võistleb 119 naist. Laser Standard klassis lõppes samuti teine võistluspäev. Sarnaselt eilsele sõideti ka täna kaks sõitu.

Liidrikohal jätkab endiselt Sam Meech Uus-Meremaalt. Karl-Martin Rammo parandas tänasega oma positsiooni eilselt 37. kohalt 7 kohta, lõpetades päeva üldarvestuses 30. kohal. Kokku võistleb klassis 165 purjetajat.

Karl-Martin Rammo tänasest päevast: "Täna oli raske päev. Tuul oli iseenesest selline nagu mulle meeldib - väga keeruline, pagiline ja keerutav. Esimeses tänases sõidus saingi hea fiilinguga sõidetud ja finišis olin kolmas, mis on väga hea. Teises sõidus lootsin sama fiilinguga edasi minna, aga jäin stardis kehva olukorda, misjärel purjetasin veel rajapoolele, mis osutus selles sõidus ülimalt kehvaks valikuks. Rabelesin, mis ma rabelesin, aga kahuks 28ndast kohast paremat ei suutnud. Kahe hea sõiduga oleks olukord väga hea ja see tõstaks ka kindlust. Nüüd on seis kahjuks ainult OK ja homme, viimasel eelsõitude päeval tuleb kõvasti tööd teha."

49er paadiklassides toimusid täna esimesed kvalifikatsioonisõidud. Meie paatkond Juuso ja Henri Roihu lõpetasid täna peetud kolme sõidu tulemusena 45. kohal. Päeva esimene sõit oli kõrgeima tulemusega, 9. koht. Liidrid on uusmeremaalased Logan Dunning Beck ja Oscar Gunn. Kokku võistleb klassis 86 paatkonda. 49er FX klassis sõitvad Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp on esimese päeva kvalifikatsioonisõitude tulemusel 46. kohal.

Kokku peeti täna kolm sõitu. Parim tulemus täna oli esimesest sõidust 16. koht. Liidrikohal on taanlannade paatkond, Jena Hansen ja Katja Salskov-Iversen. Homme alustab võistlemist ka RS:X klassis purjetav Ingrid Puusta. Esimene sõit algab kell 15.30.

