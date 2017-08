Purjetamise meistrivõistluste avapäev möödus lakkamatus vihmasajus

Täna algas Lohusalus purjetamise Eesti mistrivõistluste sarja osavõistlus Tallinna Jahtklubi karikavõistlused. Regati avapäev pakkus viies paadiklassis purjetavale 199 Eesti ja Läti sportlasele vaikset tuult ning üsna sügisese moega lakkamatut vihmasadu.

Laser Standardil oli konkurentidest kindlakäeliselt üle Karl-Martin Rammo (Rein Ottosoni Purjespordikool/Tallinna Jahtklubi), kellele kuulub seega ka klassis liidripositsioon. Teiseks on platseerunud Georg Haud (ROPK) ja kolmas on Martin Aruja (ROPK).

Laser Radial klassi liider on täna esimese ja teise tulemusega finišeerinud Pärnu Jahtklubi noormees Keith Luur. Teisel kohal on Joosep Laus ja kolmas lätlane Artjoms Svecovs.

Kõige nooremate purjetajate klassis Optimist, kus võistlejaid on koguni 96, on praegu esikolmiku kohad hõivanud meie lõunanaabrid - kõigi kolme sõidu võitjana juhib Eduards Plavins, teine on Agate Einause ja kolmandal real paikneb Eduards Mucins. Parima eestlasena on Rico Robert Alliksoon Saaremaa Merispordi Seltsist neljandal positsioonil.

Klassis Zoom8 on avasõitude järgselt liidriks Jakob Haud, kes sai täna kirja teise koha ja sõiduvõidu, järgnemas Aleksander Kuusik ja Hugo Vaino. Kõik kolm noormeest esindavad Rein Ottosoni Purjespordikooli.

Lätlane Robins Spats on esikohal Laser 4.7 klassis eestlaste Sten-Markus Andressoni (TJK) ja Silver Vahsteini (SMS) ees.

Võistlusformaat koosneb Laser 4.7, Laser Radial ja Laser Standard klassidele reedest pühapäeva ennelõunani toimuvast fliidisõitude seeriast ning pühapäeva pärastlõunal kaldalähedasel lühirajal purjetatavatest vaatemängulistest finaalidest. Finaalid koosnevad poolfinaalist, kus purjetavad fliidisõitude seeria paremusjärjestuses 4.-10. koha võistlejad, ja finaalist, kus võistlevad fliidisõitude seeria paremusjärjestuse 1.-3. koha omanikud ning poolfinaali võitja. Kuldfinaalis selguvad regati esikolmik ja 4. koht. Optimist ja Zoom8 klassidele koosneb Tallinna Jahtklubi karikavõistluste võistlusformaat ainult fliidisõitudest.