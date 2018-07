Purjetamise Match race’i Euroopa tipud Tallinnas

Üsna pea toimuvad Eestis purjetamise Match race Euroopa meistrivõistlused - need peetakse 8.–12. augustini Haven Kakumäel. Miks tasuks pealtvaatajatel kohale tulla?

Match race on oma olemuselt väga lihtsasti jälgitav võistlus, kus kaks paati võistlevad teineteise vastu. Kuna Haven Kakumäel saab purjetamisvõistlust jälgida väga lähedalt, suisa 50 meetri kauguselt, teeb see unikaalne võimalus stardid ka publiku jaoks väga põnevaks.

EM-il saab starti 16 neljaliikmelist paatkonda, kes kõik sõidavad võrdsete paatidega. Seekord minnakse veele kiiljaht Bluesail 24-ga, mis on lihtne ja sportlik purjekas.

Paat paadi vastu

Turniiri süsteem on nn Round-Robin, kus kõik sõidavad kõigiga läbi ja tekkinud paremusjärjestuse alusel pannakse paika veerandfinaalide paarid. Veerandfinaalides sõidetakse kahe võiduni, poolfinaalides ja finaalis on võitja see, kes suudab vastase alistada kolm korda.

Vaatama tasub kindlasti tulla, sest esiteks on võistlus tehtud tavapublikule hästi atraktiivseks ning eelteadmisi võistlejate või reeglite kohta olema ei pea – staadionil on kommentaatorid, kes jagavad pidevalt kahes keeles (eesti ja inglise) infot, mis täpsemalt toimub.