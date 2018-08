Purjetamise match race Euroopa meistrivõistlustel selgusid poolfinalistid

Neljandas paaris läksid vastamisi võistlusel kaheksandat asetust omav sloveen Dejan Presen kõige kardetuma, šveitslase Eric Monniniga. Dejan Presen:„Jah, ta on kõige raskem vastane, keda siin võita. Ta on paljudes klassides hea, ning match races ülikogenud. Ta on mitmete aastate vältel maailmareitingu esikümnes olnud. Seepärast on ta kõige raskem vastane. Samas on paljud meeskonnad kõige kõvemale tipule väga lähedal ning ka meie loodame üllatada. Aasta tagasi jäime EM-l teiseks ning kindlasti on eesmärk jälle finaali pääseda.“ Presen andis küll tugeva lahingu Monnini vastu, kuid matchide vahega 3:1 pääses poolfinaali siiski šveitslane Monnin.

Seega on homme, 12.augustil kell 10.00 algavates poolfinaalides Mati Sepp (EST), Maxime Mesnil (FRA), Simon Bertheau (FRA) ja Eric Monnin (SUI).