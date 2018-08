Purjetamise Eesti meistivõistluste teine päev: Rammo, Pohlak ja Kuusik püsivad liidrikohal

Laser Standard klassis on endiselt vankumatul liidripositsioonil Karl-Martin Rammo. Kahe päeva jooksul peetud kuuest sõidust on Rammo kõik lõpetanud esimesel kohal. Teiseks tõusis eilselt neljandalt positsioonilt Georg Haud, kolmas on Martin Aruja.

Laser Radial klassi liidriks on ka tänase tulemusena Anna Pohlak, kes on kuuest peetud sõidust võitnud viis. Teisel kohal on endiselt Ardi Bogdanov ning kolmandal lätlane Robin Spats.

Optimisti klassis võisteldi täna kuld-ja hõbegrupis. Kui eilsete tulemuste põhjal koosnes esikolmik vaid Läti purjetajatest, siis tänane päev tõi esikolmikusse uue seisu - Eduards Mucins (LAT) on eilselt teiselt kohalt esimeks tõusnud; Agate Einause (LAT) on koha võrra langenud ning lõpetas täna teisena; kolmas on Andrias Sepp, kes parandas oma eilset tulemust kahe koha võrra.

Zoom8 klassi esikolmikus eilsega võrreldes muutusi ei toimunud. Jätkuvalt on liidrikohal Aleksander Kuusik, kes on seni peetud kuuest sõidust võitnud neli. Teisel kohal on Jorgen Kuivonen ning kolmandal Karolin Härm.

Laser 4.7 klassi esimesed kaks kohta kuuluvad teise päeva lõppedes lätlastele, esimene on Eduards Plavins ja teine Roberts Stals-Buls. Kolmandal kohal on eile teise tulemuse välja sõitnud Sten-Markus Andresson.

Pühapäeval antakse esimese võistlussõidu hoiatussignaal kell 11.00. Kell 14.00 on kavandatud finaalsõitude startide algusaeg.