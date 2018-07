Pärnus pärjati A. Le Coq 61. Muhu Väina regati võitjad

A. Le Coq 61. Muhu Väina regati lõputseremoonial pärjati seitsme võistlusgrupi kolme parima jahi meeskonnad ning Rahva Raamatu eriauhindadega tunnustati ja tõsteti esile paljusid jahte ja purjetajaid. Kõik 21 parimat meeskonda said endale klaasikunstnik Agnes Tormi valmistatud kaunid klaasist trofeed ning kaela regati medalid. Traditsioonide kohaselt said võitjajahtide kaptenid ka võidusupluse osalisteks.

ORC I grupi võidujaht Sugar 2 (Pärnu Jahtklubi) roolimees Andres Laul lausus, et nende jaoks tuli võit läbi higi ja pisarate. „Meil oli väga hea regati algus. Esimesed neli etappi määrasid ära, mis koha me lõpuks saame. Regati lõpu tuulevaikused meie lõpptulemust eriti ei mõjutanud.“

Andrejs Buls, kes oli jahiga Bailarina võidukas ORC II grupis, ütles, et nende regativõidu tagas ideaalne meeskonnavaim. „Mul oli enne regatti ootus, et me võime selle regati võita. Ja eriti õnnelikuks teeb mind see, et ükski Läti jaht ei ole varem ORC klassis Muhu Väina regatti võitnud.“

Loe veel

Folkboot klass võitja ja Eesti meister 2018 Pertti Neero jahilt Linda (Kalevi Jahtklubi) kommenteeris ihaldusväärset võitu nii: „Võit tuli päris raskelt, sest lõpptulemus tuli teise kohaga võrdsete punktidega. Määravaks sai see, et meil oli üks esikoht rohkem. Regati jooksul ei saanud me kordagi vabalt hingata. Me tahtsime seda võitu saada ja töötasime selle nimel.“

ESTLYS I grupi võitja Mart Tamm, jahi Katarina Jee (Saaremaa Merispordi Selts) kapten: „Võidu võti oli taktika. Meil oli igaks sõiduks plaan, mis mõnikord töötas ja mõnikord mitte, kuid me teadsime täpselt, mida me teeme. Kahtlemata mängis oma rolli ka õnn, sest ilma õnneta ei ole merel midagi teha. See on see võidu võti.“

.

A. Le Coq 61. Muhu Väina regati esikolmikud gruppide kaupa:

ORC I

1. SUGAR 2 EST711 Marjaliisa Umb, Pärnu Jahtklubi 2-1-1-1-4-(5) - 9p

Ott Kikkas, Siim Ots, Marko Uulits, Taavi Vaigla, Alari Akermann, Tõnu Eensalu, Andres Laul, Tiit Saulep, Kaspar Kõiva, Veiko Artel, Janek Akermann

2. FORTE EST475 Tammo Otsasoo, Kalevi Jahtklubi 1-2-3-2-(5)-3 – 11p

Jaak Jõgi, Kalev Kaal, Martin Kaal, Marko Nüüd, Veiko Sepp, Kalev Vapper, Priit Rebane, Indrek Rajangu, Meelis Nurk, Triin Tallmeister, Ando Raud, Indrek Lepp, Margus Bachmann

3. MINNI EST50 Andres Aavik, Kalevi Jahtklubi 3-3-(4,5)-3-1-2 - 12p

Ahto Paadik; Taavo Tenno; Hannes Kollist, Veiko-Peeter Kargu, Helmet Toots, Marek Vaho, Marek Maido, Ardi Püssa

ORC II

1. ADELE EST467 Aleksandr Karboinov, JK Baltsail (5)-4-1-3-3-1 – 12p

Aleksander Zolotov, Igor Orlov, Taras Kostikov, Eduard Gorbunov, Igor Baraskov, Aleksey Morozov, Kai Lõppe

2. JAZZ EST465 Viljar Sepp, Kalevi Jahtklubi 2-1-5-2-4-(7) – 14p

Agur Fuchs, Jaanus Laikmaa, Mihkel Eller, Rait Riim, Rasmus Schneider, Tarmo End, Siim Viljakainen

3. AMSERV TOYOTA ST EST379 Margus Žuravljov, Kalevi Jahtklubi 7-(7)-2-1-1-4 – 15p

Martti Kinkar, Mati Vihul, Olari Vokk, Kristel Sigrid Tihamäe, Margus Nõmmik, Eva Jakunin, Martin Länts, Markus Niinemets, Lauri Luks

ORC III

1. BAILARINA LAT350 Andrejs Buls, RSSC 1-2-3-1-1-(3) – 8p

Nils Trapans, Indars Kalnins, Gatis Grübe, Ivars Putriskis

2. PRIZRAK RUS331 Dmitry Mostovoy, Vodnik 5-3-2-2-2-(6) – 14p

Daniel Liburg, Narine Arakelyan, Vladimir Zagovozkin

3. LAGLE III EST554 Ülari Velviste, Saaremaa Merispordi Selts 3-(7)-1-4-3-4 – 15p

Kaspar Saar, Uku Kuusmaa, Rauno Pielberg, Ero Tiirinen