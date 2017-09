Pärnu Sügisregatil ootavad ees otsustavad finaalsõidud

Pärnu Sügisregatil purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja võidu nimel seilavad 149 noort said laupäeval kogeda üsna tugevat tuult ning lausa mäekõrguseid laineid. Tormilisevõitu tingimustes möödunud võistluspäeva järel on tänaste viimaste fliidisõitude ja neile järgnevate põnevate finaalide eel liidriteks Agate Einause Optimistil, Jakob Haud Zoom8 ja Johannes Hubert Pukk Laser 4.7 klassis.

Noorte Optimisti purjetajate jaoks olid ilmaolud pisut karmivõitu, kuid liidripositsioone need kõikuma ei löönud. Juhib endiselt lätlanna Agate Einause, kes on võitnud ära kõik kuus kahe päeva vältel maha peetud võistlussõitu. Teisel ja kolmandal kohal jätkavad tema kaasmaalased – vastavalt Elza Cibule ja Emils Amsils. Parim eestlane on neljandal positsioonil asuv Angeliina Maria Isabel Õunap (Pärnu Jahtklubi).

Zoom8 klassi esikolmik jäi laupäevaste sõitude tagajärjel samuti muutumatuks. Liidrina purjetab puhta sõiduvõitude seeriaga Jakob Haud (Rein Ottosoni Purjespordikool) klubikaaslase Hugo Vaino ning Pärnu Jahtklubi noormehe Hendrik Holtsmanni ees.

Laser 4.7 klassis püsib esikohal Johannes Hubert Pukk (ROPK), kuid teisele kohale on siin kerkinud Eke Ao Nettan (Saaremaa Merispordi Selts). Kolmandal positsioonil jätkab Daniel Rüütel (SMS).

Optimistil võistleb 85, Zoom8 klassis 39 ja Laser 4.7 klassis 25 noort.

Võistlusformaat koosneb reedest pühapäeva ennelõunani toimuvast fliidisõitude seeriast ning pühapäeva pärastlõunal jahtklubi esisele akvatooriumile seatud lühirajal purjetatavatest vaatemängulistest finaalidest. Finaalid koosnevad poolfinaalist, kus purjetavad fliidisõitude seeria paremusjärjestuses 4.-10. koha võistlejad, ja finaalist, kus võistlevad fliidisõitude seeria paremusjärjestuse 1.-3. koha omanikud ning poolfinaali võitja. Kuldfinaalis selguvad regati esikolmik ja 4. koht.

Pühapäeval toimuvad fliidisõidud algusega kell 11 ja finaalsõidud algusega kell 14.