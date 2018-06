Pärnu purjetamisnädalal võidutsesid Rammo, Luur, Kuusk ja Soo

F18 klassis, kus oli regatil osalemas vähem kui 7 paatkonda, mis on miinimumarv poolfinaali pidamiseks, toimus ainult finaalsõit, kus startisid fliidisõitude resultaatide alusel kolm parimat võistkonda. Otsustavas sõidus olid neist parimad ka kogu eelneva võistluse vältel liidripositsioonil püsinud Uku Kuusk ja Aivar Soo. Andres Laul ja Ain Roosma said teise lõppresultaadi ning kolmanda koha auhinnad said Mihkel Kosk ja Markko-Rollin Põdra.

Võistlusformaat koosnes reedest pühapäeva lõunani merel purjetatud fliidisõitudest ja pühapäeva pärastlõunal jahtklubi ees jõel toimunud poolfinaalist ja finaalist. Fliidisõitude tulemuste põhjal pääsesid kolm paremat otse finaalsõitu. Poolfinaalis purjetasid fliidisõitude 4.-10. paat ja selle sõidu võitja pääses samuti finaali. Finaalsõidus selgitati regati esikolmik.