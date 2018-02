Neli eestlast on purjetamise maailma edetabeli esikahekümnes

Rahvusvahelise Purjetamisliidu maailma edetabelis on eestlastest praegu kõrgeimatel kohtadel Deniss Karpak olümpiaklassis Finn ning Mati Sepp matšpurjetamises, olles mõlemad kuuendal positsioonil. Olümpiapurjetaja Karl-Martin Rammo paikneb 17. ja olümpiapurjelaudur Ingrid Puusta 18. real.

Värskeimas edetabelis kuuendal positsioonil paiknevale Deniss Karpakile (KST) on läbi aegade parim asetus Finn klassis olnud 3. koht. Talle lisaks mahub Finnil esisaja sisse veel Taavi Valter Taveter (PJK), kes on 73. positsioonil. Liidriks on britt Edward Wright.

Match Race maailma edetabelis on Mati Sepp hoidmas kuuendat positsiooni ning ka tema seni kõrgeim koht on olnud kolmas. Esisajas on ka Harles Liiv 38. ning Alan Kõdar 77. asetusega. Edetabeli kõrgein koht kuulub Uus-Meremaa purjetajatele Philip Robertsonile.

Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK) on Laser Standard klassi paremusjärjestuses praegu 17. kohal, kuid tema läbi aja parim asetus on olnud kuues. Esimene on Pavlos Kontides Küproselt.

Ingrid Puusta (NYCS) on naiste RS:X klassis hetkel 18. positsioonil, tema tippmargiks maailma edetabelis on aga 9. koht. Esikohal on poolatar Zofia Noceti-Klepacka.

Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp (ROPK/TJK) paiknevad 49erFX klassis 48. positsioonil. Liidriteks on sakslannad Victoria Jurczok ja Anika Lorenz.

Marjaliisa ja Elise Umb (PSS Maru) on naiste 470 klassis edetabeli 89. real. Kõrgeimal kohal on Hollandi naiskond Afrodite Zegers ja Anneloes van Veen.

49er klassis mahuvad saja parima hulka 92. kohal olevad Juuso Roihu ja Henri Roihu (TJK). Klassi liidriteks on britid Dylan Fletcher-Scott ja Stuart Bithell.

Laser Radial klassis asetseb Anna Pohlak (TJK) samuti 92. kohal. Edetabeli tipus on taanlanna Anne-Marie Rindom.