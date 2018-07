Muhu Väina regatt täitis Tallinna lahe purjedega

Pühapäeval pidulikult avatud A. Le Coq 61. Muhu Väina regatil oli täna esimene võistluspäev. Tallinna lahel purjetati regati ProMarine – Kalevi Jahtklubi lühirajasõidud vastutuule-allatuule rajal, mis oli regati vast kõige sportlikum osa. Spordipäeva tänased võitjad gruppide kaupa olid Forte, Cherie, Bailarina, Credit24 Reval Cafe, Equipe du Piloilleri 3, Lote ja Lind.

Kella kahe paiku pärastlõunal suundus 109 jahti Kalevi Jahtklubi sadamast Tallinna lahele, kus kaks võistlusala Miiduranna lähistel ning Merivälja ja Pirita rannahoone vahelisel alal olid jaotatud vastavalt väiksemate ja suuremate jahtide vahel lühirajal võistlemiseks.

Peavõistlusjuht Andres Taltsi sõnul läks päev just nii nagu hommikul toimunud kaptenite koosolekul räägitud. „Puhus loode-läänetuul kiirusega 8-9 sõlme, mis püsis ühtlaselt ca kaks tundi. Ja nii nagu hommikune ennustus oli, et tuul pöördub hilisel pärastlõunal põhja, pöördus see enamgi kui tuuleennustus pakkus. Suuremate jahtide rajal tuli tuule pöördumise tõttu teise võistlussõidu ajal see hoopistükkis katkestada, purjetajad ootama panna ning rada uuesti ümber ehitada. Uuesti alustatud sõit purjetati juba kirdetuulega ning tuule pöördumise ja aega võtnud raja ehitamise tõttu jäi päeva saagiks kolme asemel kaks rajasõitu.“

Etapi kokkuvõtteks liideti jahtide kahe sõidu tulemused ning nendest tekkinud pingerida moodustas ka ProMarine – Kalevi Jahtklubi etapi paremusjärjestuse.