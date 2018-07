Muhu Väina regati pikim etapp viis jahid Kärdlast Kihnu

Neljapäevast reede hommikuni sõideti A. Le Coq 61. Muhu Väina regati pikim – 70-90-miiline Loodus Investi Kärdla-Kihnu etapp. Regati pikima etapi võidud võtsid seekord Minni, Amserv Toyota ST, Bailarina, Katarina Jee, Sinyaya Ptica, Mercurius ja Lind.

Esimesena Kihnu jõudnud ORC II grupi jahi Amserv Toyota ST (Kalevi Jahtklubi) kapten Margus Zuravljov oli sõidu üle väga rõõmus. „Supersõit oli alguses ning tuult oli isegi rohkem kui lubati, kuid päris lõpuni seda ei jagunud. Kõik koos ootasime seal Kihnu ja mandri vahel. Tuulevaikuses sõitmine eeldab vaikust ja rahu, keskendumist ja pingutamist. Lõpp ongi kõige raskem - seal teeb väsimus ka oma töö.“ Samas grupis teisena lõpetanud jahi Evelyn III (Saaremaa Merispordi Selts / Kalevi Jhtklubi) roolis olnud Keith Luur ütles, et see sõit oli üpriski keeruline ja venis pikale. „Meil kulus kohale jõudmiseks kolmteist tundi. Sellises olukorras tuleb meeskonda turgutada ja ergutada.“

Sellel regatil esimese sõiduvõidu noppinud ORC I grupi jahi Minni (Kalevi Jahtklubi) roolimees Marek Vaho tõdes, et neil sujus kõik nagu algul plaanitud. „Vähemalt ühelt etapilt esikoht ja see meil õnnestus, oleme väga õnnelikud. Kui olud on sellised nagu täna, tuleb jääda fokuseerituks, kontrollida konkurente ja vältida konkurentide vigu ning teha ise paremini.“