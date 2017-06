Muhu väina juubeliregatile on juba registreerunud rekordarv jahte

Maikuu viimasel päeval lõppes soodushinnaga registreerumine Muhu väina 60. regatile. Üles anti 129 jahti, mis tähistab võistluse uut osalejarekordit.

"Kahtluseta on see kõigi aegade suurim osavõtuarv ja kõige rahvusvahelisem Muhu väina regatt," teatas korraldaja. Võistlusest plaanib osa võtta 98 jahti Eestist, üks Soomest, kaks Leedust, 12 Lätist ja 16 Venemaalt. "See saab olema uhke vaatepilt nii sadamates kui merel!"

Muhu väina regatt on Eesti vanim purjeregatt, mida on korraldatud alates 1958. aastast. Suurim seni Eestis korraldatud purjetamisregatt oli 2014. aastal peetud 57. Muhu väina regatt, millel osales 116 jahti Eestist, Soomest, Lätist, Leedust ja Venemaalt 730 purjetajaga pardal.

60. juubeliregatt toimub 7.–15. juulil algusega Haapsalust ja lõppsadamaga Riias – järgides esimest Muhu Väina regatti, kuid vastupidises suunas.

Regatt sai nimelt alguse siis, kui 1958. aastal olid Riias lõppenud üleliidulised võistlused purjetamises ja kiiljahtidel võistelnud purjetajad otsustasid tagasi Tallinna tulla mööda merd. Nad said selleks ka loa ja et purjetamine oleks sisukam, otsustati tagasisõit teha võidupurjetamisena.

Starti asus kaheksa jahti, neist kaks Draakonit ja kaks 5,5R klassi jahti. Esimene etapp purjetati Riiast Pärnusse. Pärnus lisandus veel kaks Hai klassi jahti ja nii purjetati kümne jahiga Haapsallu, kus regatt lõppes. Kuna ettevõtmine oli kõigile meeltmööda, otsustati hakata selliseid võistlusi korraldama ka edasipidi.

Juubeliregati alguseni on jäänud 36 päeva.